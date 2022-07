Williams Dávila: El interinato se acaba con la convocatoria de elecciones presidenciales 

Entornointeligente.com /

El dirigente de Acción Democrática, Williams Dávila, dijo este miércoles que está convencido que su partido debe convocar a las bases para escoger un candidato «convincente» para las primarias.

«Yo sí creo que hay que convocar a las bases del parido AD para la escogencia de un candidato para las presidenciales», declaró Dávila en entrevista con Vladimir Villegas.

Acción Democrática es uno de los tantos partidos opositores intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una sentencia emitida entre junio y julio del año 2020, donde ordena nuevas autoridades cuya potestad es a reestructuración en sus organizaciones.

En el caso del partido blanco, la fracción intervenida está encabezada por Bernabé Gutiérrez, mientras que la perteneciente al llamado G4, la dirige Henry Ramos Allup. Al respecto, Davila precisó en la entrevista, que el próximo paso del partido debe ser la reunificación desde las bases y que, a su juicio, el verdadero líder es Ramos Allup.

«La verdad histórica no está en el grupo que configuró Bernabé, nostoros tenemos que reunificar el partido por abajo, por eso lo importante de la participación de la base del partido», expresó.

En ese sentido, Dávila espera que próximamente, el CEN reúna a todas sus bases, «porque tiene que definirse el método de democracia para escoger el candidato a las primarias», reiteró.

Sobre el Gobierno interino de Juan Guaidó, Williams Dávila no titubeó al afirmar que este se acabará con la convocatoria a elecciones presidenciales e intuye, que el dirigente de Voluntad Popular, se lanzará como candidato a primarias.

«Lo importante es que los partidos en la plataforma unitaria se recuperen y fortalezcan su proyecto para que tener un conjunto de instituciones fortalecidas que animen a la participación en las primarias».

Con relación al voto de los venezolanos en el extranjero, condición que ha defendido la dirigente opositora María Corina Machado, para participar en primarias, Williams Dávila cree que se debe «revisar bien el caso», tanto para que voten en la consulta interna opositora como en las presidenciales.

«Nosotros no somos más que otros para llegar a decirle a un venezolano, que se fue por la emergencia humanitaria que de paso no puede votar. Esas son cosas que se tienen que discutir. El que está afuera de Venezuela no se fue por voluntad propia, se fue producto de estas circunstancias, empujado por la crisis», dijo.

LINK ORIGINAL: Noticiero Digital

