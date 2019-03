Williams: “Donde queremos estar es en Europa”

Entornointeligente.com / Raúl García fue el mejor de largo en Montilivi, a pleno pulmón, asistiendo y marcando. Un lujo el navarro: “Ratificar lo que está haciendo en el equipo, con buen juego en defensa y en ataque. Nos faltaba el darle la vuelta a un resultado fuera de casa. En casa dominamos más con nuestra gente y era importante dar un paso más y una victoria”, lanzaba el navarro. Cuarenta puntos para soñar con Europa, aunque el mediapunta navarro apela a la prudencia: “Estamos entre medias, esta semana es importante si ganamos el miércoles podemos hablar de otras cosas”. Beñat Etxebarria desvelaba que el míster les comentó al descanso “que nos soltáramos un poco y fuéramos sin miedo; ellos nos han aportado en la primera parte; estamos en buen momento y hay que aprovecharlo”. El mediocentro subrayó: “Nos los hemos currado y estamos mirando para arriba por esos puestos de Europa. Es muy difícil ganar, hemos dado un gran paso y en casa los puntos no se nos puede escapar”. Y además aguantó al fin los 90 minutos sin ser relevado: “Si lo ha hecho el míster es por el equipo, pero yo me encuentro muy bien”. Por su parte, Iñaki Williams superó el anterior récord de goles en Liga: ya tiene nueve a estas alturas, el anterior era de 8 . “Hay que ser ambiciosos, tenemos que seguir, aún no tenemos la permanencia. Somos conscientes de lo que hemos sufrido. Ahora veo puerta, hago el trabajo de siempre “. Como indicó Garitano, con él de 9 se pierde posicionamiento de rematador, pero genera mucho con su velocidad. “Con este trabajo seguramente llegarán grandes cosas. Donde queremos estar es en Europa”, remató Williams. Athletic EspañaLINK ORIGINAL: As

