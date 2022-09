William Anseume: «Nicolás Maduro profundiza su irrespeto a la educación con su amplio desconocimiento del tema»

Entornointeligente.com /

Las expresiones de Nicolás Maduro acerca de generar un método resolutorio de los problemas educativos del país, trayendo los mejores científicos del mundo a crear cátedra, fueron respondidos por el secretario de profesores universitarios de Encuentro Ciudadano, profesor William Anseume.

«Una vez más, Nicolás Maduro busca escurrir el bulto, irresponsablemente, de los problemas de la educación en Venezuela. Bienvenidos sean los mejores científicos del mundo, aquí los queremos, en universidades desarrolladas, con profesores, sus pares, tratados con la dignidad y el reconocimiento a sus méritos».

Agrego que si Maduro logra atraer con billete a esos científicos, encontrarán una universidad venezolana depauperada, unos profesores que se han quedado a impartir sus conocimientos sobreponiéndose a la destrucción de la educación y del trabajo, que son los procesos fundamentales del Estado venezolano, según la Constitución, y que en más de veinte años de esta supuesta revolución han sido atacados implacablemente por parte del régimen liderado por quien ha estado al frente de esa destrucción, irrespetando al profesorado desde su amplio desconocimiento del tema.

Anseume agregó que «antes de la llegada de los mejores científicos del mundo, el régimen debe entregar presupuesto completo a las universidades, reconocer su autonomía, pagar los sueldos, ajustados a derecho, de todos los profesores, entre los que se encuentran grandes científicos, pero no limosnas para la sobrevivencia como ha cancelado hasta ahora y peor después del conculcador instructivo de la ONAPRE, sino acorde con los derechos humanos, la constitución, las leyes».

-¿Porque no discute una convención de manera tripartita, libre, como obliga la OIT? ¿Porque busca imponer sindicatos, desconociendo sindicatos electos y gremios a los que quiere acabar, robándoles el dinero de los afiliados? ¿Por que arrasó con la seguridad social en las universidades y en toda la educación en Venezuela? ¿Para traer fundamentalistas a diseminar ideología barata, retrógrada y denigrante?.

Finalizó el profesor y dirigente político: «La intención del régimen no ha cambiado desde su inicio: busca establecer el pensamiento único, de un pasticho político al que deniminan socialismo siglo XXI, busca implementar el totalitarismo. Ha transformado a las universidades en enemigas naturales de su régimen. Busca acabarlas y a toda la educación, al trabajo, para imponer su criterio. No lo ha logrado. No lo va a lograr. En las universidades continuamos la lucha. En toda la educación y en todo el sistema laboral venezolano continuamos la lucha y la resistencia contra el despiadado despotismo de Nicolás Maduro».

