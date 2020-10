Entornointeligente.com /

Como muchos recordaran la aparición de Will Smith en el show de su esposa Jada Pinkett Smith , genero una cantidad de memes y comentarios en línea luego de que la actriz explicara “el enredo” que tuvo con el cantante August Alsina . VER TAMBIÉN — Will Smith se une al elenco de ‘El Príncipe del rap’ para dar un recorrido por la icónica mansión (+VÍDEO)

Si bien hubo momentos en los que parecía que Will estaba a punto de ponerse a llorar durante las explicaciones de su esposa. Esta imagen se convirtió en una sensación viral, lo que llevó al actor de años y a Jada a explicar lo que realmente estaba sucediendo.

El lunes por la tarde, Smith colgó un nuevo vídeo en su canal de Youtube en que honra la memoria del actor Robin Williams y explican como lidió con sus problemas mentales antes de su fatídica muerte.

Sin embargo, antes de entrar con el homenaje al legado de Williams , la pareja bromeó sobre el meme explicando que la reacción ante la cámara fue simplemente que Smith estaba cansado lo que terminó en una condición de ojos llorosos.

“No estoy triste… No suelo estar triste, creo que bebí mucho café y me deshidrate y mis ojos están llorosos” dice Will al comienzo del vídeo en Youtube pidiendo a su equipo un pañuelo para limpiar sus ojos.

«Él no llora. No lloraba… desearía que llorara más… que vergüenza» , dice Jada antes de que Will le diera contexto al meme.

Sin embargo, Will no podía dejar de reírse ante la idea de que el público pensara que él estaba llorando, y además le encantaba el hecho de que la gente fuera tan comprensiva.

«Estábamos filmando a la medianoche porque estábamos tratando de apurarnos e ir al aeropuerto por la mañana», dijo Will . «Dije que volvieran a grabar, pero igual funcionó. Todo el mundo dijo ‘Pobre Will’…».

Entre risas, los Smith aseguraron al público que el actor estaba bien. Mira el clip a continuación:

#WillSmith & #JadaPinkettSmith over here laughing at the #Entanglement memes

Al parecer Will es más cauteloso con sus emociones de lo que la gente cree, y utilizo su propia experiencia para hablar sobre cómo los sentimientos realmente pueden afectar la vida de una persona.

Por su parte, los hijos de Robin Williams : Zelda, Zach y Cody , le revelan a los Smith que se convirtieron en defensores de la salud mental tras la muerte de su padre por suicidio. Y que hicieron esto no solo para curarse del fallecimiento de su padre, sino también para crear conciencia sobre las causas y consecuencias de la salud mental.

