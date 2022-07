Will Smith se vuelve a disculpar con Chris Rock de manera pública

Entornointeligente.com /

Tras cuatro meses del incidente en los Premios Óscar en el que Will Smith le di una cachetada al presentador Chris Rock por referirse al aspecto físico de Jada Pinkett , el actor se vuelve a pronunciar sobre el suceso que lo puso en la palestra pública.

Y es que esta no es la primera vez que hace mención de su arrepentimiento, pues en varias oportunidades ha dicho que se siente culpable de haber protagonizado este bochornoso impasse.

Tanta ha sido la presión que ha recibido el actor estadounidense, que se ha alejado de sus redes sociales , no sin antes enviar mensajes de disculpas al afectado por su impulso, Chris Rock. También desapareció de la televisión pues no volvió a dar entrevistas a ningún medio.

No obstante, este viernes el actor de 53 años volvió a publicar en su cuenta de Instagram, donde volvió a pedir disculpas al presentador por el golpe que le propinó en medio de la gala de los Óscar.

En el video se puede leer: «Estaba fuera de línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad».

Agregó además que «me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará . Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar».

Asimismo, se refirió a los efectos que ha traído a su vida sentimental y estado emocional esta situación.

«Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, por lo que duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí», indicó.

