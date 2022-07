Will Smith se disculpa con Chris Rock y su familia: «Decir que lo siento no es suficiente»

Entornointeligente.com /

Cuatro meses y dos días después de la gala de los premios Oscar 2022 , en la que le dio una bofetada en vivo a Chris Rock , Will Smith reapareció en sus redes sociales con un profundo mensaje grabado en video, en el que incluyó las disculpas públicas a su colega.

En el clip, de más de dos minutos de duración, el ganador del Oscar por Rey Richard expresó: «En los últimos meses he estado pensando mucho y trabajando personalmente. Hicieron muchas preguntas justas y quiero tomarme un tiempo para contestarlas».

Entonces Smith explicó que no se disculpó con Chris Rock en la misma gala de los Oscar, cuando subió a recibir el premio a mejor actor de la temporada, porque estaba «nublado».

MIRA TAMBIÉN Chris Rock rompió el silencio tras los Oscar: «Todavía estoy procesando lo que ocurrió» «Me contacté con Chris y el mensaje que me volvió es que él no está listo para hablar, y que cuando esté listo, se contactará. Así que te digo, Chris, que te pido perdón. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy acá para hablar cuando sea que estés pronto», dijo Smith, que aprovechó este video para disculparse con varias personas.

«Quiero pedirle perdón a la madre de Chris , vi una entrevista que ella hizo y en el momento no me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas lastimaba. Así que me disculpo con ella, con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock . Saben, teníamos una gran relación, Tony era mi hombre, y esto es probablemente irreparable», comentó en relación al también actor, hermano menor del protagonista de esta historia.

«Pasé los últimos tres meses tratando de entender los matices y la complejidad de lo que pasó en ese momento», se sinceró Smith. «Y no voy a tratar de deshacer todo ahora, pero puedo decirles que no hay ninguna parte de mí que crea que esa era la manera correcta de actuar en ese momento. Ninguna parte de mí cree que esa haya sido la manera óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultante».

Otra de las preguntas que Will Smith contestó, y que surgieron tras la polémica gala, fue si su pareja Jada Pinkett Smith , objeto de la burla que generó la furia de Smith, le había solicitado que reaccionara al chiste de Rock sobre su alopecia. «Tomé una decisión propia desde mis experiencias, desde mi historia con Chris, y Jada no tuvo nada que ver. Perdón, bebé. Quiero pedirle perdón a mi familia y a mis hijos», comentó el intérprete, que extendió sus palabras a todos los nominados a los Oscar 2022 .

MIRA TAMBIÉN Jada Pinkett rompió el silencio tras los Oscar 2022: «Es una temporada para la sanación» «Me rompe el corazón haberles robado y empañado su momento (…) Decir que lo siento no es suficiente «, admitió.

Luego, Smith confesó que decepcionar a la gente es su «mayor trauma», y que le duele saber que no estuvo a la altura de lo que el público espera de él. » Estoy profundamente arrepentido y trato de estar arrepentido sin sentir vergüenza de mí (…) Soy humano. Cometí un error y trato de no pensar en mí como un pedazo de mierda. Entonces le digo a la gente que sé que fue confuso, impactante, pero prometo que estoy profundamente comprometido en traer luz, alegría y amor al mundo. Y si aguantan, les prometo que poremos ser amigos de nuevo», remató.

La Academia de los Oscar decidió expulsar al actor de todos sus eventos, incluidos los Oscar, durante un período de 10 años .

