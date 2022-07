Will Smith rompe el silencio (VIDEO EN ESPAÑOL)

Entornointeligente.com /

Will Smith está finalmente listo para hablar sobre su infame «bofetada escuchada en todo el mundo».

El actor publicó el viernes en Instagram un extenso vídeo en el que aborda la noche en la que abofeteó a Chris Rock en los Oscar.

Cuatro meses después de que Smith subiera al escenario de los premios de la Academia y abordara a Rock por hacer una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, el actor se tomó el tiempo para responder a las preguntas sobre la controversia.

El clip, titulado «Thanx y’all», comienza con un texto superpuesto que dice: «Ha pasado un minuto… En los últimos meses, he estado pensando mucho y haciendo trabajo personal… Habéis hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder».

Se oye a Smith respirar profundamente mientras se sumerge en las preguntas y respuestas, leyendo las preguntas de un teleprompter fuera de la pantalla antes de responder.

La primera pregunta se refiere a por qué Smith, de 57 años, no se disculpó con Rock esa noche durante su discurso de aceptación del premio al mejor actor, realizado momentos después de que se produjera la bofetada.

«En ese momento ya estaba nublado», explicó. «Está todo borroso».

Smith explica que se ha puesto en contacto con Rock «y el mensaje que ha recibido es que no está dispuesto a hablar».

«Cuando lo esté, le tenderá la mano. Le diré: ‘Chris, te pido disculpas’. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar».

Smith añadió que quiere disculparse con la madre y el hermano menor de Rock, Tony.

«He pasado los últimos tres meses repasando y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que ocurrió en ese momento. No voy a tratar de desentrañar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes que no hay ninguna parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que esa es la manera óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o de insulto».

Cuando se le planteó la pregunta de si Jada impulsó su decisión de abofetear a Rock, Smith dijo «No. Tomé una decisión por mi cuenta, por mi propia experiencia y por mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver».

A continuación, pidió disculpas a su mujer, a sus hijos y a los nominados al Oscar cuyos logros se vieron ensombrecidos por la bofetada.

«A todos mis compañeros nominados, esto es una comunidad. Gané porque vosotros votasteis por mí y realmente me rompe el corazón haber robado y empañado vuestro momento. Todavía puedo ver los ojos de Questlove – ocurrió en el premio de Questlove – y lo siento no es realmente suficiente».

Finalmente, Smith terminó con esto:

«Dos cosas. Una, decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando defraudo a la gente, así que me duele psicológica y emocionalmente no haber estado a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí. El trabajo que intento hacer es que estoy profundamente arrepentido y trato de estarlo sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda, así que les diría a esas personas, sé que fue confuso, sé que fue impactante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz y amor y alegría en el mundo. Si aguantas, te prometo que podremos volver a ser amigos».

El acto de violencia del 27 de marzo le valió a Smith una expulsión de la Academia durante 10 años, pero las verdaderas consecuencias llegaron en forma de condena por parte del público.

Smith dijo que abofeteó a Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre la pérdida de cabello de su mujer, algo que ella no puede controlar debido a que padece alopecia.

Después de abofetear a Rock, Smith volvió a su asiento y gritó «mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca».

Días después, Smith se disculpó públicamente en Instagram, explicando que el chiste fue «demasiado para mí» y que «reaccionó emocionalmente».

Rock, aunque aparentemente no está dispuesto a abordar el tema con Smith, ha bromeado recientemente sobre el tema durante un set de comedia de stand-up a principios de este mes.

«No soy una víctima, hijo de puta», dijo durante un espectáculo en el PNC Bank Arts Center en Holmdel, Nueva Jersey, el domingo 24 de julio, informa US Weekly.

«Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara», dijo Rock.

«Sí, esa mierda dolió, hijo de puta. Pero me sacudí esa mierda y fui a trabajar al día siguiente», continuó. «No voy al hospital por un corte de papel».

