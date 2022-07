Will Smith le pidió disculpas a Chris Rock por golpearlo en los Premios Oscar (+video)

Entornointeligente.com /

El pasado 27 de marzo de 2022, durante la transmisión en vivo de la 94 entrega de los Premios Oscar, se llevó a cabo un hecho sin precedentes.

Chris Rock, quien fungió como uno de los presentadores de la noche, estaba bromeando sobre Jada Pinkett-Smith; su esposo, Will Smith se levantó de su asiento y le dio un puñetazo en el rostro; luego, le pidió que no hablara más de ella.

La tensión inundó el lugar, mientras los espectadores no podían creer lo sucedido. Si bien en un principio se pensaba que era parte del espectáculo, con el pasar del tiempo, se notó que la molestia del actor era real.

Smith, quien resultó vencedor de este prestigiado galardón en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en la película King Richard, no hizo mención de lo ocurrido. Sin embargo, las críticas por lo ocurrido estuvieron a la orden del día por un acto que fue calificado por muchos como «inaceptable».

De hecho, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas consideró la posibilidad de quitarle el premio.

Tras varios meses de este suceso, Will Smith rompe el silencio y le pide disculpas públicas a Rock. «Chris, te pido disculpas», mencionó en un video que dio a conocer NBC.

«¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación? Estaba abrumado por este punto; estaba todo borroso», continuó. «Me he comunicado con Chris y el mensaje que me devolvió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, se contactará conmigo».

El protagonista de películas como Men in black y The Pursuit of Happyness, quien se nota visiblemente acongojado, repitió sus disculpas. «Te quiero decir Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Aquí estaré cuando estés listo para hablar conmigo», concluyó.

