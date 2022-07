Will Smith «Estoy profundamente arrepentido por abofetear a Chris Rock»

Entornointeligente.com /

Han pasado cuatros meses de la celebración de los Premios Oscar, edición 94. Como todos sabemos trascendió el golpe que el actor Will Smith le propinó al comediante Chris Rock , esto sucedió por la broma que hizo sobre su esposa Jada Pinkett quien padece de alopecia.

Will ha decidido hablar al respecto, mencionó que su acción tomada no fue por el hecho de que su esposa se hubiera molestado por la broma, sino que él sintió que era insultante e irrespetuosa, motivo por el que se molestó y se acercó a agredirlo, también nos dio a conocer que la relación de él y el comediante Chris Rock no es muy buena.

Pero esto no es todo, hace un tiempo en una entrevista Jada dejo en claro que ella no le había pedido a su esposo que la defendiera y menos de ese modo, este punto contrajo muchas opiniones complejas.

Las declaraciones de parte de Will fue una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores en las redes sociales. «¿por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación?».

Ante ello, explicó que no se siente listo para hablar con Chris Rock, aunque mediáticamente le pidió, una vez más, disculpas al comediante con el que no ha hablado desde que ocurrió la gala que premia lo mejor del cine.

te puede interesar: El sabotaje interno que sufrió Saime tras la perdida de la contratista cubana Pero sabemos que toda acción tiene una consecuencia y esta no fue la excepción, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los organizadores de los Premios Oscar, vetaron a Will Smith por 10 años tras el incidente de agresión.

«¿Qué le dirías a las personas que te admiraban antes de la bofetada o a las personas que expresaron que los decepcionaste?». «No estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. Soy humano y cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de m**rda «, dijo Will.

También pidió disculpas a todos los ganadores de la gala, y a todos los presentes en el Dolby Theater y a los televidentes alrededor del mundo.

Las ventas de boletos para los shows de comedia de Chris Rock aumentaron , tras el incidente con Will Smith, fue durante uno de ellos, donde el comediante se mofó de la cachetada que le dio Will y bromeó sobre que ya no haría ninguna declaración al respecto.

«Cualquiera que diga ‘las palabras duelen’ nunca ha recibido un puñetazo en la cara. No soy una víctima, hijo de p*t*. No voy al hospital por un corte de papel. Estoy bien, si alguien se preguntaba. Recuperé la mayor parte de mi audición « , dijo Chris Rock.

