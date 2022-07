Will Samson apresenta ao vivo Active Imagination este sábado em Lisboa

Entornointeligente.com /

Nasceu em Oxford, no Reino Unido, em 29 de Dezembro de 1988, e desde Janeiro de 2022 reside em Portugal, em Almada. Chama-se Will Samson e teve uma vida nómada desde cedo, primeiro acompanhando os pais até à Austrália Ocidental, de onde regressou ao Reino Unido passados dez anos, viveu depois entre Oxford e Berlim, Brighton e Lisboa, Bruxelas e Bristol, cidade do sudoeste de Inglaterra onde gravou o sétimo álbum, Active Imagination , sucessor de Balance (2012), Animal Hands (2015), Ground Luminosity (2015), Welcome Oxigen (2017), Paralanguage (2019) e Flow State Mosaic (2021). Lançado este ano, Active Imagination tem vindo a ser apresentado ao vivo em várias cidades. Depois de Vila Real e do Porto, em dois concertos no âmbito do festival Sons em Palco Super Bock (nos dias 14 e 15 de Julho, respectivamente) chega este sábado a Lisboa, ao espaço BOTA (Base Organizada da Toca das Artes), aos Anjos, em Lisboa (21h) e em Agosto já tem pelo menos uma data marcada: será na Casa da Cultura de Setúbal , no sábado dia 13 (21h30).

