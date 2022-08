Wilfrido Vargas pondrá a bailar a los caraqueños con su merengue

Entornointeligente.com /

El 6 de agosto todos los que vayan al Hotel Eurobuilding bailarán merengue del bueno con uno de los cantantes más famosos y reconocido de la época de los 80´s, se trata nada más y nada menos que de Wilfrido Vargas , quien luego de 10 años llega a Venezuela para presentar su concierto » In Concert 80 » en el que estará acompañado de grandes artistas nacionales.

En la rueda de prensa que llevó a cabo el 3 de agosto el cantante internacional expresó su emoción por volver a nuestro país, después de estar todo este tiempo ausente. También aprovechó para revelar algunos detalles, como que cantará con la talentosa Liz y estará acompañado de algunos exintegrantes de los melódicos.

«Estoy muy contento de cantar en Venezuela después de diez años de ausencia y, más con la presencia de Liz, que con su voz tan cristalina e infantil me ha cautivado», afirmó Vargas, quien en su momento se hizo famoso por temas como «El baile del perro» y «El jardinero».

Adicionalmente, aprovechó el espacio para hablar sobre su perspectiva del género en la actualidad y la importancia de su permanencia a lo largo de los años. «El merengue es un género que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Cuando se habla de merengue, se habla de un género que no sabe morir, que no sabe hacerlo. Si tú no sabes hacer una cosa, no lo puedes hacer. El merengue es un género que no sabe morir y por eso va a ser siempre el plato fuerte de la música latinoamericana», expresó para el medio Diario de Las Américas .



LINK ORIGINAL: Venevision

Entornointeligente.com