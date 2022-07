Wilfrido Vargas llega a Venezuela para presentarse en «In Concert 80» edición merengue

Entornointeligente.com /

El cantante dominicano Wilfrido Vargas regresa a Venezuela luego de 10 años de ausencia con dos presentaciones en «In Concert 80» edición merengue.

«Podría tener casi 10 años si no me equivoco que no piso Venezuela, eso deja dicho que con esta visita a este pueblo hermano yo siento como si se me estuviera haciendo un agasajo, por la razón de que viví en Venezuela y la proyección que desde allí se lanzó para el mundo a través de la televisión de entonces, fue el lanzamiento de un Wilfrido Vargas que luego conquistó al mundo. En otras palabras, Venezuela inventó a Wilfrido Vargas», expresó el artista.

«In Concert 80» es producido y organizado por Total Show y Eventos Globales, esta vez junto al booking management del artista en Venezuela, Denny Camacho y +295 producciones.

Este espectáculo musical le rinde tributo al merengue, con el que los amantes del género podrán revivir la época dorada de los años 80, luciendo sus mejores outfits para disfrutar de la mejor fiesta retro de todos los tiempos.

Durante su presentación el intérprete planea hacer un recorrido por grandes éxitos de su carrera como:

«El jardinero», «El hombre divertido», «El africano», «Abusadora», «El baile del perrito», «Que cara más bonita», «Volveré y muchos más.

Conoce las fechas del «In Concert 80» con Wilfrido Vargas El 05 de agosto en Lidotel Barquisimeto y el 06 de agosto en el Hotel Eurobuilding en la ciudad de Caracas.

De igual manera, se tiene previsto hacer una gira por varias ciudades del país con este evento.

«Es lo que le da sentido a mi puesta en escena, puesto que se trata de los mismos temas que Venezuela aplaudió, bailó y lloró», agregó el cantante.

Además, Wilfrido Vargas, estará compartiendo tarima con la merenguera venezolana Liz quien interpretará temas que la llevaron al éxito y que harán revivir la época dorada de los 80.

Asimismo, el público caraqueño disfrutará de las movidas mezclas musicales de New York People y Traffic Dj.

Las entradas están a la venta a través de www.ticketmundo.com y en las oficinas del Hotel Eurobuilding.

Para conocer más de Wilfrido Vargas pueden seguirlo a través de sus redes sociales @wilfridovargas_oficial

Para mayor información pueden ingresar en las redes sociales de:

@totalshowve, @eventosglobales, @dennycamacho y @295producciones

