Widget de Windows ofrecerá mejores previsiones meteorológicas

La compañía Microsoft ha conseguido la manera de mejorar el widget de el tiempo en su sistema operativo Windows, el cual está anclado a la barra de tareas y donde con un clic podemos saber la previsión del clima para los próximos días.

Una de las actualizaciones recientes para los widgets de Windows permite a los usuarios contar con una mejor precisión de ubicación para que se les puedan otorgar previsiones meteorológicas exactas según la ubicación del usuario.

Sin embargo, si consideras que tu privacidad está en peligro y no quieres que el sistema operativo cuente con tu ubicación precisa para los widgets del sistema operativo, puedes directamente desactivar la detección de ubicación e introducir tu ciudad de forma manual para que te muestre su previsión meteorológica.

