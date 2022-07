Wickremesinghe ocupa oficialmente la presidencia de Sri Lanka

Entornointeligente.com /

Ranil Wickremesinghe juramentó este jueves como presidente de Sri Lanka tras ser elegido por el Parlamento luego de la dimisión del exmandatario, Gotabaya Rajapaksa, ante las fuertes protestas populares.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Presidencia, Wickremesinghe «juró el cargo como octavo presidente ejecutivo de Sri Lanka en el complejo parlamentario ante el presidente del Tribunal Supremo esrilanqués, Jayantha Jayasuriya».

El exprimer ministro de Sri Lanka logró 134 votos a favor del total de 225 en el Parlamento, frente a Dullas Alahapperuma y Anura Kumara Dissanayaka, quienes alcanzaron 82 y tres apoyos, respectivamente.

Swearing in of President Ranil Wickremesinghe. #SrilankaPresident #SriLanka pic.twitter.com/R9v8tZD5om

— Jamila Husain (@Jamz5251) July 21, 2022 Luego de haber sido elegido por la instancia asambleísta, el expremier esrilanqués agradeció durante la reunión «a todos los que contribuyeron a mantener la democracia en el país».

El político de 73 años de edad ocupará el cargo presidencial hasta el año 2024, cuando expira el mandato de Rajapaksa, en medio de un contexto matizado por una severa crisis económica y social.

Previous cabinet of ministers will be sworn in tomorrow to restart the stalled work. This cabinet will function till a national govt is agreed upon in a week and the cabinet will then be reshuffled.

Dinesh Gunawardena likely to take oaths as PM tomorrow morning. #SriLanka

— Jamila Husain (@Jamz5251) July 21, 2022 De acuerdo con reportes de prensa, una parte significativa de la ciudadanía ha expresado su rechazo ante la juramentación de Wickremesinghe, pues lo consideran una extensión del jefe de Estado obligado a renunciar.

En consonancia, el actual Presidente, quien ha sido Primer Ministro durante seis ocasiones, se ha estado alejando de manera pública de su antecesor al expresar que «no soy amigo de los Rajapaksas. Soy amigo del pueblo».

