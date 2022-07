Whiteboard Games sella alianza con Gameforge para lanzar I See Red

Entornointeligente.com /

La desarrolladora argentina Whiteboard Games anunció su asociación con Gameforge para lanzar su primer título en PC al mercado: el roguelite de ciencia ficción con perspectiva isométrica I See Red. Se trata de la empresa distribuidora líder en occidente de populares juegos masivos multijugador en línea, como AION, OGame, NosTale y Swords of Legends Online.

El juego, que se lanzará en 2022 en Steam y en Epic Games Store, ya ha recibido elogios de la crítica. Durante la Rogue Jam de IGN de junio pasado, ganó el premio Most Eye-Poppingly Beautiful Game (el juego más vistoso). En los EVA AWARDS de Argentina de 2021 también fue galardonado con el primer premio en la categoría Mejor Primer Videojuego (MPVP).

Esta colaboración (la primera con una empresa latinoamericana) supone el siguiente paso en la iniciativa de Gameforge de apoyar a estudios independientes de todo el mundo para lanzar sus juegos al mercado. Al mismo tiempo, Gameforge amplía su propio catálogo con títulos de un jugador que cautivarán a todo aficionado a los videojuegos.

«Es todo un honor ser el segundo estudio independiente que se une a la talentosa lista de socios de Gameforge», afirmó Luciano Musella, Presidente de Whiteboard Games . «Somos un equipo de desarrolladores con pasión por crear experiencias únicas y genuinas para el disfrute de los aficionados a los videojuegos y esta colaboración nos ayudará a conseguir nuestro objetivo.»

«2022 ha sido un gran año en Gameforge. Comenzamos con el lanzamiento de Trigon: Space Story, que supuso nuestra primera colaboración con un estudio indie. Ahora toma el relevo I See Red», declaró Tomislav Perkovic, Director general de productos en Gameforge . «Lo de nuestro equipo fue amor a primera vista: la estética única, una experiencia cautivadora y mecánicas muy especiales. Estamos encantados de distribuir el juego para que llegue a todos los rincones del mundo. Además, este solo será el primero de un montón de títulos alucinantes de Whiteboard Games. Es un orgullo añadirlo a nuestro catálogo.»

Whiteboard Games se fundó en 2019 a partir de un proyecto en la carrera de diseño y programación de videojuegos de la Escuela Da Vinci de Arte Multimedial. Desde entonces, el equipo ha seguido creciendo y hoy en día se compone de 16 miembros que trabajan en el desarrollo de I See Red, su primer proyecto comercial.

I See Red es una historia frenética y trepidante que gira en torno a la ira y la venganza. Es el año 2621. Sos un forajido y viajás por la infinita vastedad del espacio en busca de aquellos que te hicieron daño para cobrarte tu venganza. La estética dicromática única representa tu percepción del mundo, consumida por la rabia. Tus objetivos aparecen marcados en rojo en un entorno en escala de grises. La ira se apodera de vos. Podés destruir cualquier cosa a tu alrededor: elementos de la nave, mobiliario y, obviamente, enemigos. Descubrí una enorme variedad de armamento, potenciadores, habilidades y trucos para darles a tus adversarios el final que se merecen. En este roguelite twin stick con perspectiva isométrica, cada ronda desbloquea una versión más fuerte de vos gracias a la mejora de tu propio dispositivo de clonación. Destruí naves espaciales hostiles y acabá con robots, alienígenas, seres humanos… con toda la galaxia. Usá tu rabia para aplastarlos a todos. Usá tu rabia para hacerles pagar. Usá tu rabia para cobrarte venganza. Nada ni nadie te detendrá.

Características principales:

Variedad de oponentes: Humanos, alienígenas, robots: ¡todos intentarán detenerte a su manera! Si querés imponerte, tendrás que adaptar tu estrategia ante numerosos tipos de adversarios distintos.

Tiroteos cargados de acción: Disfrutá de duelos trepidantes y servite de refugios destructibles y de una gran variedad de armas que te ayudarán a sembrar el caos y la destrucción. Poné a prueba tus reflejos cuando los oponentes se teletransporten detrás tuyo.

¡Desatá tu ira! En el combate cuerpo a cuerpo también saltan chispas. ¡Usá el gancho para acercarte rápidamente a tu adversario y darle el golpe de gracia! En cuanto hayas acumulado suficiente energía, podrás desatar toda tu furia y regenerar vida con cada asesinato.

En la variedad está el gusto: A lo largo del juego te harás con numerosas habilidades pasivas generadas al azar que harán de cada fase una experiencia única.

Sí que hay vida más allá de la muerte: ¿Te quedaste fuera de combate? Gracias a la tecnología de clonación, no tenés más que volver a intentarlo. Los materiales obtenidos sirven para fortalecer los atributos de tu personaje.

Ciencia ficción en un mundo distópico: El estilo artístico único te transportará a un oscuro mundo de ciencia ficción en la piel de un vengativo antihéroe que ve su entorno literalmente en rojo. Es un diseño novedoso que destaca todo lo importante de un solo vistazo. La frutilla del postre la pone un dinámico sistema musical con la banda sonora perfecta en cada momento.

