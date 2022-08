WhatsApp vai permitir apagar mensagens para todos até dois dias depois do envio

Entornointeligente.com /

10/08/2022 07h00 Atualizado 10/08/2022

O WhatsApp anunciou que vai permitir aos usuários apagarem mensagens para todas as pessoas nas conversa até dois dias depois do envio, em mais uma das novidades reveladas nesta semana .

Antes da atualização, que deve chegar aos poucos, usuários tinham exatamente o limite de uma hora, oito minutos e 16 segundos para clicar em «apagar para todos». Depois disso, a única opção disponível era «apagar para mim».

O recurso de deletar mensagens para outras pessoas foi introduzido em 2017, época em que o limite era de apenas sete minutos após o envio .

Como apagar mensagens

Para apagar uma mensagem, é preciso segurar o dedo no conteúdo enviado para selecioná-lo. No topo da tela, clique no ícone da lixeira e selecione a opção que prefere: «apagar para mim» ou «apagar para todos».

O anúncio foi realizado através da conta oficial da rede social no Twitter. No texto, os administradores escrevem que «agora» as pessoas «terão um pouco mais do que dois dias» para deletar as mensagens.

O g1 entrou em contato com a plataforma para saber mais detalhes, mas não recebeu resposta.

1 de 1 Recurso 'Apagar para todos' no WhatsApp — Foto: Reprodução/WhatsApp Recurso 'Apagar para todos' no WhatsApp — Foto: Reprodução/WhatsApp

'Por que não aparece para mim?'

O WhatsApp costuma liberar novos recursos aos poucos e, por isso, é possível que as novidades não estejam disponíveis para você assim que são anunciadas.

Uma boa prática para receber novos recursos é manter o aplicativo atualizado. Isso não garante que as mudanças aparecerão mais rapidamente, e sim que você terá uma versão mais recente, que está apta a receber a nova funcionalidade.

Veja como atualizar o WhatsApp:

Acesse a Play Store (Android) ou App Store (Apple) e busque por «WhatsApp»; Na página do aplicativo, veja se há um botão com o título «Atualizar»; Clique em «Atualizar» e aguarde o download; O aplicativo vai reiniciar e estará atualizado.

Importante: se em vez de «Atualizar», o botão estiver com a mensagem «Abrir», o aplicativo já está na versão mais recente disponível.

