WhatsApp vai deixar você esconder que está 'online'; veja como fazer

09/08/2022 04h00 Atualizado 09/08/2022

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (9) um recurso que permite esconder o «online» e o «visto por último» que aparecem nas contas, uma opção esperada há bastante tempo por muitos usuários. Ele será liberado aos poucos e estará disponível para todos ainda este mês.

O aplicativo também vai permitir deixar grupos sem que todos fiquem sabendo e bloquear capturas de tela (print screen) em mensagens de visualização única. Essas mudanças serão ativadas automaticamente e não será preciso mudar configurações da conta.

Como esconder 'online' e 'visto por último' no WhatsApp

Até então, não era possível tirar o status «online» do WhatsApp: se você abrisse o aplicativo, o aviso aparecia para todos os seus contatos. Agora será possível decidir quem pode ver esse status.

Veja como ocultar o «online» da sua conta do WhatsApp:

Nas configurações, selecione » Conta «; Selecione » Privacidade «; Clique em » Visto por último e online «; Escolha quem pode ver o » visto por último » («Todos», «Meus contatos», «Meus contatos, exceto…» e «Ninguém»); Escolha quem pode ver o » online » (todos ou a mesma opção escolhida no «visto por último»).

Ao esconder o «online» e o «visto por último» de sua conta, você também não conseguirá ver essas informações nas contas de outras pessoas.

Saída silenciosa de grupos

Muitos usuários também esperavam um recurso que permita sair discretamente de grupos. Com a atualização do WhatsApp, o aviso de que alguém deixou a conversa será exibido somente para os administradores do grupo.

A mudança será liberada a partir desta terça-feira (9) e poderá ser observada no aviso que o aplicativo mostra antes de você sair de um grupo.

Se a novidade não chegou para você, o aplicativo perguntará apenas se você realmente deseja deixar a conversa. Caso ela esteja disponível, será exibida uma janela avisando que «somente os admins serão notificados quando você sair do grupo».

Bloqueio de print em mensagens de visualização única

O WhatsApp anunciou ainda que está testando um bloqueio da captura de tela em mensagens de visualização única, incluindo fotos e vídeos.

A ideia é oferecer mais uma camada de proteção para usuários compartilharem registros quando não querem que eles fiquem disponíveis para sempre aos seus contatos. A funcionalidade será liberada para todos em breve.

Por que não aparece para mim?

O WhatsApp costuma liberar novos recursos aos poucos e, por isso, é possível que as novidades não estejam disponíveis para você assim que são anunciadas.

Uma boa prática para receber novos recursos é manter o aplicativo atualizado. Isso não garante que as mudanças aparecerão mais rapidamente, e sim que você terá uma versão mais recente, que está apta a receber a nova funcionalidade.

Veja como atualizar o WhatsApp:

Acesse a Play Store (Android) ou App Store (Apple) e busque por «WhatsApp»; Na página do aplicativo, veja se há um botão com o título » Atualizar «; Clique em » Atualizar » e aguarde o download; O aplicativo vai reiniciar e estará atualizado.

Importante: se em vez de «Atualizar», o botão estiver com a mensagem «Abrir», o aplicativo já está na versão mais recente disponível.

