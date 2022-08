WhatsApp mejorará la interfaz que se utiliza en los grupos, y ya se sabe cómo

Entornointeligente.com /

Nuevas y positivas noticias llegan desde WhatsApp . La compañía está trabajando en una nueva función que, seguro, ayuda bastante a muchos a la hora de saber exactamente lo que ocurre en los chats de grupo (nos referimos a la hora de saber de forma clara quién ha enviado un mensaje). Te contamos de qué estamos hablando y de todo lo positivo que puede significar.

Hasta la fecha en los grupos los mensajes se ven de forma tradicional, lo que no es negativo. Pero, hasta el momento, para reconocer la persona que ha mandado un texto o contenido multimedia se tiene que mirar su nombre en el globo correspondiente… y, esto, puede no ser muy efectivo -especialmente si no se tiene añadida a los contactos a dicho usuario-. Y, esto, es justo lo que se va a cambiar en WhatsApp .

En esto está trabajando ahora mismo WhatsApp Según se ha podido conocer , la idea que tiene la compañía es que en los mensajes que se vendan en los grupos -ya sea uno nuevo o respuesta- se puede ver justo al lado a la imagen que representa a la cuenta . Esta es la que pone cada usuario y, por lo tanto, suele ser bastante identificativa. Esto permitirá de un vistazo saber de forma bastante precisa quién ha compartido algo, sin tener que forzar la vista para leer el nombre. La idea es muy positiva, pero no es precisamente novedosa.

WABetaInfo

Esto lo decimos debido a que ya existe una forma de actual que es, cuando menos, muy parecida. Nos referimos a iMessage de Apple o a lo que también está presente en Messenger de Facebook o Instagram Direct. Por lo tanto, lo que hace la compañía es adaptarse a lo que ofrece la competencia, más que innovar. Eso sí, el paso es positivo y seguro que en más de una ocasión esta nueva opción será de gran ayuda en los chats de grupo.

Esta función está en fase de desarrollo Esto quiere decir que, ahora mismo, esta función no está disponible ni en las versiones de prueba de WhatsApp (tanto para iOS como par Android). Por lo tanto, no es algo que vaya a ser una opción para todos en un corto periodo de tiempo . Eso sí, como los cambios no son muy profundos y no implican variaciones en el uso de la propia aplicación, no parece que el tiempo que le lleve a la compañía tener todo preparado vaya a ser especialmente largo. De esta forma, antes de final de este año seguro que ya estará en funcionamiento.

