WhatsApp | la guía para que no vean tus conversaciones de WhatsApp Web así dejes la PC encendida | Tecnología | Extensiones | Wa Web Plus | nnda | nnni | DEPOR-PLAY

Cuando dejas tu computadora o portátil encendida, alguien podría entrar a Google Chrome y revisar todas tus conversaciones de WhatsApp Web , sin embargo, aunque la referida plataforma todavía no cuenta con una función nativa para evitar que espíen tus mensajes, con la ayuda de una extensión nadie será capaz de ver el contenido de tus chats, ya que previamente la app te solicitará una contraseña.

De esta manera es como puedes dejar tu PC o laptop al alcance de todos para que no pierdas el tiempo desbloqueándola o cerrando todas las páginas de Google Chrome, pues ya no vas a temer que tus amigos, familiares o compañeros del trabajo revisen sin tu permiso los chats personales de tu cuenta de WhatsApp Web .

Antes de comenzar, te explicaremos lo que es una extensión, básicamente son pequeños programas para navegadores web que cumplen con ciertas funciones específicas para mejorar la experiencia de los usuarios. Una de estas es » Wa Web Plus «, la cual le brindará opciones adicionales a la versión web de WhatsApp. Para descargarla en Google Chrome haz clic aquí .

LOS PASOS PARA QUE NADIE VEA TUS CHATS DE WHATSAPP WEB ASÍ DEJAS LA PC ENCENDIDA Luego de haber instalado la extensión, haz clic sobre el ícono de la pieza del rompecabezas (Extensiones), que se ubica en el extremo superior derecho de Google Chrome, para ser precisos al costado de la foto de perfil de Gmail. Ahora, se desplegarán todas las extensiones que has descargado en Chrome. Busca la que dice » WA Web Plus para WhatsApp » y presiona los tres puntos verticales del lado derecho. El siguiente paso es oprimir en «Fijar». Como puedes observar, en el extremo superior derecho se habrá habilitado el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, este es el atajo de «WA Web Plus». Ingresa a WhatsApp Web de manera normal y escanea el código QR para vincular tu cuenta. En esta parte vas a tocar sobre el ícono de «WA Web Plus». Automáticamente te aparecerá una larga lista de opciones, solo selecciona la que dice «Habilitar la pantalla de bloqueo» > y aprieta en «Establecer contraseña». Te sugerimos apuntar la contraseña que vas a crear. Tras haber creado tu clave, se habilitará el ícono del candado en la interfaz principal de WhatsApp Web , al costado de la pestaña «Comunidades» o «Estados», púlsalo y así bloquearás tu cuenta y no será necesario bloquear tu PC o portátil. Finalmente, para desbloquear tu cuenta añade la contraseña. LOS PASOS PARA ENVIAR AUDIOS CON LA VOZ DE LUISITO COMUNICA Desde tu celular, PC, portátil o tableta abre el navegador de tu preferencia, puede ser Google Chrome, Safari, Opera, etc. En la barra de direcciones escribe www.fakeyou.com y dale en buscar para que accedas a la página (no es necesario que te registres). Te aparecerán unos campos que debes rellenar, elige el idioma (Español) y la voz del personaje, para este caso la de «Luisito Comunica» Más abajo, en el recuadro de texto escribe todo lo que quieres convertir a audio con la voz de «Luisito». Después, presiona en «hablar». Espera que Fakeyou terminé el proceso de conversión. Por último, reproduce tu nota de voz, si te gusta descárgala y compártela con tus contactos de WhatsApp . Si quieres tener mayor información de Depor , te recomendamos que puedas seguirnos en nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.

