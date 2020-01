WhatsApp: Cómo saber si alguien te ha bloqueado

Entornointeligente.com /

WhatsApp no solamente es una aplicación de mensajería, sino que también es una app que permite dejar de tener contacto con alguien si así lo deseas. Esto se hace por medio de la opción de bloquear y sin duda, es importante saber si es que has sido bloqueado por alguien. Por eso aquí te diremos cómo se hace. Son pasos sencillos Recuerda que cualquier persona puede bloquear a quien sea, por lo que podrías estar bloqueado por más de un contacto sin siquiera saberlo. Sin embargo, la privacidad en la app es importante para los desarrolladores y por lo mismo no se te avisa cuando alguien decide bloquear tu número. @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Fira+Sans:300,400,400i,600);@import url(https://assets.metrolatam.com/assets/oembed.css?v=BS12); WhatsApp: Cómo activar una cuenta baneada en la app Gracias a que WhatsApp ha baneado algunas cuentas, es importante saber cómo puedes recuperar una de estas cuentas y aquí te decimos cómo hacerlo. Pero si quieres saber cómo se puede saber si estás bloqueado, esto es lo que dice la misma página de WhatsApp. “Hay algunos indicadores de que un contacto te ha bloqueado en WhatsApp: Ya no puedes ver su hora de última vez o en línea en la pantalla de chats. No ves las actualizaciones de su foto del perfil. Todos los mensajes enviados a un contacto que te ha bloqueado se quedan con un solo tic (mensaje enviado) pero nunca sale el segundo tic (que indica la entrega del mensaje). No puedes realizar una llamada a esa persona. Si ves que todas estas condiciones se cumplen con alguno de tus contactos, puede ser que te haya bloqueado. Pero también existen otras posibilidades. Hemos diseñado la función de manera ambigua para proteger tu privacidad si decides bloquear a un contacto. Por esta razón, no podemos decirte si alguien te ha bloqueado.” Así que ya lo sabes, solamente es cuestión de que experimentes un poco para saber si alguno de tus contactos te ha bloqueado. Sin duda son pistas muy sencillas que se pueden saber de inmediato, sobre todo cuando ya on se ve la foto de perfil de la otra persona.

LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

Entornointeligente.com