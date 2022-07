WhatsApp: cómo es el truco para que la app te avise cuando alguien está «en línea»

Entornointeligente.com /

Por: Crónica

Lejos de quedarse en su zona de confort, la compañía Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, continúa perfeccionando el funcionamiento de su app y periódicamente lanza nuevas actualizaciones para optimizar la experiencia de navegabilidad del usuario, teniendo en cuenta la gran competencia que tiene por detrás, como por ejemplo, del cada vez más utilizado Telegram.

Pero los usuarios parecieran no conformarse nunca: exigen cada vez mayor cantidad de herramientas basadas en nuevas necesidades surgidas del uso de la app del teléfono verde. Cuando la aplicación no satisface esas necesidades surgen los llamados «trucos» o atajos que, muchas veces, sirven para dar una respuesta no oficial a diferentes demandas.

Es el caso del aviso cuando una persona está en línea. Actualmente, WhatsApp no posee dicha herramienta incorporada de manera oficial a su plataforma pero, hecha la ley hecha la trampa, existen algunas vías alternativas de solucionar este «problema» para aprovechar al máximo el funcionamiento de la aplicación.

