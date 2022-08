WhatsApp | Aprende las dos formas de cambiar el idioma de WhatsApp sin instalar aplicaciones | Smartphone | Truco | Tecnología | nnda | nnni | DEPOR-PLAY

Entornointeligente.com /

WhatsApp ya se encuentra desarrollando una nueva función que los usuarios estaban esperando desde hace mucho tiempo, nos referimos a la opción que te permitirá cambiar el idioma del aplicativo desde los propios ajustes de la plataforma de mensajería instantánea, sin embargo, por ahora la herramienta solo estará disponible en la versión Beta de WhatsApp. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a descargar el programa de prueba para que modifiques el idioma de tu cuenta por el que mejor domines.

De acuerdo a la información difundida por el portal tecnológico WabetaInfo , se pudo conocer que los usuarios Android que tengan la versión Beta de WhatsApp 2.22.19.10 , ya pueden cambiar el idioma de la aplicación, en total son 64, muy útil para las personas que quieren practicar la lengua que recién están aprendiendo. Además, el cambio de idioma no va a alterar el funcionamiento del servicio, significa que tus conversaciones seguirán en su idioma natal, solo aplicará para el nombre de las configuraciones de tu cuenta.

Es probable que el los próximos días llegue una nueva actualización para los usuarios que utilicen WhatsApp Beta en iOS, posteriormente, si el público aprueba la función «cambio de idioma», WhatsApp se encargará de lanzarla oficialmente para todos.

CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA DE WHATSAPP Desde la propia aplicación Primero, debes instalar el programa Beta de WhatsApp , más adelante te enseñaremos cómo hacerlo. Al mismo tiempo corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store. Ahora, abre la app y accede a los «Ajustes» presionando el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho. El siguiente paso es tocar sobre el apartado «Idioma de la aplicación», por defecto estará en español. Se desplegará una ventana con varios 64 idiomas, los más utilizados a nivel mundial. Finalmente, escoge uno y automáticamente notarás los cambios. En caso no encuentres el idioma que quieres no te preocupes hay otro método. Desde los ajustes de Android Como lo dijimos anteriormente no vas a cambiar el idioma de todo el celular. Tras la llegada de la nueva versión del sistema operativo de Google, hablamos de Android 13 , ya es posible cambiar el idioma de una sola aplicación a través de los ajustes. Antes de comenzar, es necesario destacar que Google ya lanzó la versión estable (final) de Android 13, pero, por el momento solo se encuentra disponible en los siguientes modelos de Google Pixel: 4, 4 XL, 4a, 5, 5a, 6, 6 Pro y 6a. Si tienes uno de estos modelos actualiza de inmediato el software y sigue los pasos que te mostraremos. Pulsa por unos segundos en el ícono de WhatsApp hasta que te aparezcan unas opciones. Luego, oprime el botón denominado «Idioma». Por último, selecciona el idioma que domines o el que tú quieras. CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID Entra a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp . Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo. Encuentra y haz clic en la opción «Convertirme en beta tester». Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente. Después, prieta sobre el botón «Convertirme en verificador» y ya tendrás la Beta.

