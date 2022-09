WHAT!? Un padre le confesó a su hija que estaba enamorado de su novio y el escándalo fue total (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Y un poco de eso pasó en China, donde un hombre enfrentó a los gritos al novio de su hija en medio de la calle, con los transeúntes como testigos. Le exigía desaforado que la dejara, pero no por las razones que se podrían pensar.

La discusión del hombre y el novio de su hija frente a decenas de desconocidos.

Porque, claro, lo primero que uno puede imaginarse ante semejante situación es que el padre no quiere al novio de su hija. No le parece que «esté a la altura» de su amada hija. Suele suceder, no es raro.

No obstante, este no es el caso. Porque el hombre en realidad lo que buscaba es que el novio de su hija rompiera la relación con ella pero para que empezara una con él.

Según publica el diario China Press, la fuerte discusión sucedió en Shanghai frente a decenas de peatones que pasaban casualmente por ahí. Claro que alguno tomó su teléfono y filmó toda la incómoda situación.

