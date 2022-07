WeWork presenta «All Access»: su línea de productos más flexible y customizada 

Entornointeligente.com /

«En Argentina tuvimos un incremento de más del 25% en tráfico en nuestros edificios en los primeros tres meses del 2022, demostrando que, efectivamente, los colaboradores quieren trabajar desde sus casas y asistir algunos días a las oficinas, pero también se han enamorado de la idea de trabajar desde 'cualquier parte del mundo', algo que cada vez es más posible», explica Romina Diepa, People Manager de WeWork Argentina .

Para las empresas, un modelo de trabajo a distancia significa ofrecer movilidad, condiciones de trabajo adecuadas, apoyo y, lo más importante, todo esto sin que afecte a la experiencia o al compromiso del colaborador. «Según nuestro estudio regional, en el país, el 41% de los encuestados afirma que preferiría retornar a sus oficinas bajo un modelo de trabajo híbrido de 2 días presenciales y 3 remotos. El 24% lo haría bajo un modelo de 1 día presencial y 4 remotos y sólo el 4% se inclina por un modelo un poco más tradicional de 4 días presenciales y 1 remoto», explica Diepa .

Con el objetivo de dar respuesta a estas nuevas tendencias, WeWork ha incorporado a sus operaciones en la región tres modelos de negocio para que las empresas ofrezcan el beneficio más adecuado a las demandas de sus colaboradores:

All Access: Es la membresía mensual ilimitada, con la cual es posible tener acceso a los espacios de WeWork. Solo es necesario que se realice una reserva de un espacio a través de la App, en cualquiera de las más de 800 ubicaciones alrededor del mundo, y los miembros ya contarán con conexión a Internet de alta velocidad, impresoras profesionales y sistemas audiovisuales para videoconferencias, con un acceso a los edificios las 24 horas del día y los siete días de la semana. All Access 10: Es la membresía mensual acotada, que brinda los mismos beneficios que el All Access normal, pero limita el uso a sólo 10 veces al mes. On Demand: Es un modelo de membresía bajo demanda, con el cual las empresas pueden distribuir las tarjetas de acceso a una parte más amplia de su base de empleados como parte de un beneficio para que sus colaboradores puedan trabajar desde un lugar más cerca de sus casas y sólo pagarán cuando utilicen realmente el espacio

Estos tres modelos permiten el uso de cualquiera de los más de 700 edificios de WeWork en todo el mundo.

«Creemos que estos productos se ajustan a lo que más demandan las compañías y los colaboradores hoy: flexibilidad y comodidad a la hora de trabajar. En Argentina, en los últimos tres meses del 2021, vendimos más de 250 pases para uso en nuestros 4 edificios, resultados muy por encima del resto de los países en Latinoamérica, logrando alinear las necesidades de la empresa con las expectativas del empleado», comenta Diepa .

