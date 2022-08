West Ham paga al Lyon una «cifra récord» por el brasileño Lucas Paquetá

Entornointeligente.com /

El West Ham indicó que el futbolista de 25 años recién cumplidos firmó un contrato por cinco años más un sexto opcional. El Lyon, por su parte, informó que recibirá del club londinense «un monto de 61.630.000 euros, de los que 18.680.000 son bonificaciones repartidas en los cinco años del contrato del jugador». El club de la Ligue 1 añadió que también recibirá un 10% de la plusvalía de una supuesta venta en el futuro. Paquetá llega al West Ham con el fin de reforzar una línea ofensiva de un equipo que tras pelear en vano por clasificarse para la Liga de Campeones durante la última Premier League, este año no ha comenzado bien el campeonato, con una sola victoria el pasado fin de semana, 1-0 al Aston Villa gracias a un gol del español Pablo Fornals. «Estoy extremadamente feliz de estar aquí. Espero que sea el inicio de un viaje increíble y que mi tiempo acá sea exitoso» , declaró el internacional brasileño en la web del West Ham. Paqueta comenzó su carrera en Flamengo, antes de viajar a Europa en 2019 para firmar por el AC Milan. Tras dos años en Italia, fichó por el Lyon ,con el que marcó 21 goles en 80 partidos en todas las competiciones. «Estoy encantado con dar la bienvenida al West Ham a Lucas», se felicitó su nuevo entrenador, David Moyes, que calificó al brasileño de «futbolista muy talentoso». Born in Brazil, but now East London is his home. Bem-vindo, @LucasPaqueta97 ! ?????? pic.twitter.com/N5AaDQROPD

— West Ham United (@WestHam) August 29, 2022 LP11 ????? pic.twitter.com/B1plnvC05h

— West Ham United (@WestHam) August 29, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 29/8/2022

