Wear OS tendrá copias de seguridad, ¿qué significa esto para los usuarios?

Durante mucho tiempo, el sistema operativo Wear OS (que es el que ha desarrollado Google para los relojes inteligentes), no avanzaba de una forma significativa. Esto tuvo como resultado que estaba en el mercado sin ofrecer nada especialmente diferencial y, además, sin poder plantarle cara a WatchOS de Apple. Pero, desde hace un par de años, las cosas han cambiado… y mucho.

Actualmente, las novedades no dejan de sucederse, y es que el impulso obtenido por la llegada a esta plataforma de los relojes de Samsung -que son de los mejores que existen en el mercado- es muy notable. Pues bien, se ha conocido que una de las grandes demandas de los usuarios para Wear OS, por fin, va a tener respuesta. Hablamos de la posibilidad de realizar copias de seguridad del sistema operativo y todo lo que le rodea.

Una función muy esperada para Wear OS La verdad es que esto es algo que no se entiende muy bien que no exista para los smartwatch que utilizan el sistema operativo de Google, como son los de Samsung o los de OPPO. Hablamos de una función que tiene mucho positivo y no demanda de una gran inversión en el desarrollo a realizar para conseguirlo (teniendo en cuenta especialmente todos los servicios que tiene Google en el mercado para dar respaldo).

El caso es que desde la fuente de la información se indica que en el código que de Google Play (plataforma que actualmente se utiliza para muchas de las opciones que ofrece Wear OS, como por ejemplo actualizaciones), se ha detectado que la firma de Mountain View ya tiene preparada la posibilidad de realizar copias de seguridad del desarrollo. Y, para dar soporte, se recurrirá a la nube como no puede ser de otra forma actualmente. De esta forma, será en el servicio de almacenamiento One donde se almacenarán los datos que se recopilen. Una excelente idea por la integración que esto supone.

Una gran noticia para los usuarios y… para Google En el primero de los casos decimos esto debido a que la llegada de las copias de seguridad permitirá que, en el caso de cambiar de reloj inteligente con el mismo sistema operativo, no se pierda ni la configuración ni los datos esenciales de Wear OS ., Así, al descargar la información, se tendrá todo tal y como encaja en el día a día de cada persona, aprovechando el nuevo hardware del nuevo smartwatch. Y como es todo oficial , no existirán problemas ni fallos.

Cuando nos referimos a que esto también son buenas noticias para Google , lo hacemos por un motivo: todo apunta que la llegada de las copias de seguridad para Wear OS estarán disponibles para cuando se lance al mercado el nuevo reloj inteligente Pixel de la compañía de Mountain View. Por lo tanto, podrá anunciar esta función como parte de él. Y, esto, seguro que aumenta su atractivo -aunque no se espera que la herramienta sea exclusiva-.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

