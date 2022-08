Wayne Rooney: ‘Manchester United debe dejar fuera a Cristiano para duelo ante Liverpool’

Entornointeligente.com /

INGLATERRA — El excapitán del Manchester United , Wayne Rooney , instó al técnico E rik ten Hag a dejar fuera a Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford para el choque de la Premier League del lunes contra el Liverpool.

Ambos jugadores protagonizaron las dos primeras derrotas del United ante Brighton y Brentford , con Ronaldo aún buscando alejarse de Old Trafford, mientras que Rashford no ha marcado un gol en la liga desde enero.

El United sufrió palizas por 5-0 y 4-0 ante el Liverpool la temporada pasada y Rooney quiere que Ten Hag deje fuera a los dos delanteros para igualar los niveles de intensidad del conjunto de Jurgen Klopp.

«No jugaría contra Cristiano Ronaldo , y no jugaría contra Marcus Rashford (contra el Liverpool)», escribió Rooney en su columna del Sunday Times.

Cristiano Ronaldo tiene un futuro incierto con el Manchester United, pues se habla de una posible salida del equipo. Getty Images «Si estuviera en la posición de Ten Hag, mi principal preocupación sería tener energía en la cancha, y el fracaso de United para reclutar a un 9 significa que confiaron en Ronaldo contra Brentford, a pesar de que no había entrenado mucho con el equipo».

«También ha dejado saber que quiere irse del club. No sé sus razones pero, cómo escribí en mi última columna, lo dejaría. Es un gran jugador y siempre marcará goles, pero la tarea de Ten Hag es producir un equipo que pueda competir por el título dentro de tres o cuatro años, lo que significa reconstruir con jugadores más jóvenes.

«En cuanto a Marcus, creo que necesita hacer un gran examen de conciencia y descubrir lo que quiere, por su propio bien, antes que nada. Porque verlo es una preocupación real: parece que quiere estar en cualquier lugar menos en un campo de futbol».

«No lo he visto sonreír en el campo durante mucho tiempo. Sus actuaciones han disminuido, no ha sido seleccionado por Inglaterra durante más de un año. Vengo de un lugar en el que quiero lo mejor para él. Es un chico encantador y un chico local que pasó por las filas del United, a quien todos quieren ver que le vaya bien».

«Pero miras la diferencia entre Marcus ahora y cuando llegó por primera vez al equipo: la pasión que mostró, la sonrisa en su rostro cuando anotó. Es la noche y el día», indicó.

Rooney también dijo que estaba sorprendido de que Casemir o esté listo para unirse al United procedente del Real Madrid y pidió al club que fiche a jugadores más jóvenes.

«Casemiro, el nuevo fichaje del United, no será elegible para enfrentar al Liverpool, lo cual es una lástima porque sin duda mejorará al United», agregó Rooney. «Es un buen jugador. He jugado contra él y traerá un poco de carácter, un poco de ritmo de trabajo, pero ¿es exactamente lo que necesita el United? No estoy seguro».

«Esto se remonta a la necesidad de mirar hacia el futuro. Idealmente, deberían estar firmando jugadores de alrededor de 20 años, y Casemiro es similar a Christian Eriksen, alguien que ha sido un buen jugador, pero ¿van a serlo?Frenkie de Jong, principal objetivo de Ten Hag en el centro del campo, me encajaría mejor», dijo Rooney .

