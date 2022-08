Entornointeligente.com /

En Watching New York, una cuenta de Instagram que captura la creatividad, el alma bohemia y la libertad del ‘street style’ de Nueva York, el fotógrafo Johnny Cirillo ha hilvanado uno de los mejores álbumes para exhibir la moda de las calles neoyorquinas. Foto a foto, Watching New York presenta el estilo vintage, ‘rock and roll’, exuberante y eternamente ‘cool’ de una de las grandes ciudades de la moda.

La cuenta de Instagram con más de 730 mil seguidores es, como la define Cirillo, un proyecto de lo que él considera moda a través de imágenes espontáneas de la vida real que, a su vez, capturan no sólo atuendos desenfadados sino los sujetos que se desplazan por la ciudad. Qué mejor pasarela que esa de la cotidianidad que no le teme a la experimentación creativa, ¿no?

«Me gusta que Watching New York es una buena representación del verdadero ‘street style’ de Nueva York. Eso es lo que espero que la gente se lleve del proyecto», comenta Cirillo quien toma desde Brooklyn la gran parte de las fotos del proyecto.

Cirillo está innegablemente influenciado por el fotógrafo de moda Bill Cunningham quien a través de su fotografía hacía una crónica cultural de Nueva York y sus modos de vestirse y ser. En 2016, el día que Cunningham falleció, Cirillo comenzó a fotografiar ‘street fashion’ para honrarlo y porque le parecía que «podía ser algo divertido».

«Fue realmente mi esposa (Kristen Cirillo) quien, cuando regresé a casa y le enseñé las fotos, me animó a seguir saliendo. Y no he parado desde ese día», relata.

Cirillo nunca imaginó que su cuenta recibiría la acogida que ha tenido y asegura que al comenzar no tenía un plan ni un mensaje concreto: «Más que nada yo quería era documentar lo que yo estaba viendo en las calles».

Cada foto de Watching New York documenta lo guay, atrevido y emocionante que es el ‘street style’ de Nueva York. Quizás por eso, cada imagen tiene una impronta divertida y un reflejo de las dinámicas urbanas de la gran ciudad y de las múltiples influencias que componen su ‘street style’. «Trato de combinar un poco de todo lo que observo, sea algo muy llamativo, minimalista o ‘maximalista’. Me gusta mostrar de todo y ponerlo bajo una sombrilla de ‘esto es lo que la gente está haciendo’ desde mi opinión», dice.

En su curadoría, el fotógrafo le apuesta a retratar a «gente real con estilo real». Detrás de estas fotos no hay intermediarios ni artificios, no hay estilistas ni el andamiaje de una sesión de fotografía. «Hice fotografía por muchos años y es mucho set-up con la escena, el lugar, las luces, la acción, la ropa y el maquillaje, y cuando lo consideras bien, nada de eso es real», comenta de la espontaneidad de su proceso.

Watching New York tiene un pulso narrativo desde las imágenes hasta los calces que en muchos casos encierran un breve relato de la moda que se exhibe o las personas que la llevan. Cada foto cuenta una historia que va más allá de la ropa que las personas llevan, pero eso es algo que se ha desarrollado en los últimos años.

Al inicio Cirillo tomaba fotos a la distancia y no hablaba con las personas que retrataba. Luego, a medida que el proyecto crecía, decidió acercarse a pedir permiso a los sujetos de sus fotos. Cirillo explica que temía poner a alguien en una situación comprometedora «por estar en una ciudad o situación en la que no debían estar».

Desde entonces, pedir permiso evolucionó a hablar con las personas y preguntarles de la ropa que llevan. Ese acto de conversar le ha dejado a Cirillo un compendio de historias que le entusiasman. «Regresaría a casa y le mostraría a mi esposa, Kristen, una foto de alguien y le contaría que esa persona me contó que eso que llevaba fue alguna vez la manta de su abuela y ella la convirtió en lo que tenía puesto. Kristen me preguntó que por qué no filmaba a las personas y les preguntaba en cámara sobre esas historias», cuenta al reconocer la influencia integral de Kristen en su proyecto.

Esos intercambios con las personas que retrata le han revelado a Cirillo no solo un poco de esas vidas sino una confirmación de que la ropa es una forma de manifestar la identidad y los acentos de las personas. «El proyecto ahora es diferente a sus inicios y algo que amo completamente».

«Johnny tiene una forma muy carismática de retratar a sus sujetos y el que presente sus historias hace que su página sea aún más increíble», dice el influencer Darnell Bernard quien ha sido retratado por Cirillo en varias ocasiones así como capturado en vídeo .

Amber Strickland , quien también ha sido retratada por Cirillo en distintos momentos , subraya que el fotógrafo ha logrado «representar un auténtico caleidoscopio de personas». «Johnny acoge con gracia una plataforma que eleva la expresión personal, dándole una oportunidad a que las personas se sientan observadas apreciadas por su individualismo, algo que todas las personas desean y se merecen», opina Strickland.

De cara al futuro, Cirillo les promete a los seguidores de la cuenta más historias, y un continuo enfoque en los cuentos de las personas que retrata.

Es que Watching New York es moda, pero también es ciudad y su gente porque ambas, en este proyecto fotográfico, son complementarias. Aunque la ciudad siempre está desenfocada porque es el ‘street style’ neoyorquino el que ocupa el primer plano, Watching New York supone observar a la moda de Nueva York pero desde el relato de las personas que componen este álbum fotográfico.

«Para ser honesto, Watching New York es, para mí, sobre las personas que hacen a Nueva York. Si sacan a las personas de la ciudad, Nueva York deja de ser este lugar maravilloso. Son las personas las que hacen a Nueva York. Así que Watching New York», reflexiona Cirillo, «es realmente ‘observando a los neoyorquinos. Entonces a eso me refiero cuando digo Watching New York».

La moda, al fin y al cabo, puede ser una elocuente intérprete de cómo son una ciudad y su gente. En las fotos de Watching New York, al menos, eso queda evidenciado.

