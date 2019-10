Washington Nationals vs Houston Astros: cómo y dónde ver en vivo la MLB Serie Mundial 2019

Entornointeligente.com /

Por primera vez desde 2011, dos mexicanos estarán en un mismo equipo en la Serie Mundial, pues Roberto Osuna y José Urquidy forman parte de los Houston Astros La Serie Mundial tendrá a dos mexicanos del lado de Houston (Foto: Twitter) Los Washington Nationals jamás habían llegado a una Serie Mundial, hasta la semana pasada, cuando terminaron por sentenciar una escandalosa barrida sobre St. Louis Cardinals y sellaron su pase al Clásico de Otoño ante los Houston Astros, que contarán con dos mexicanos en su róster, algo que no ocurría en esta instancia desde 2011. Roberto Osuna y José Urquidy serán los dos representantes en la Serie Mundial de la legión de peloteros mexicanos que forman parte de la MLB, tal y como hicieron Jaime García y Fernando Salas con los Cardinals hace 8 años. A partir de este martes 22 de octubre se vivirá en la Gran Carpa un duelo al mejor de siete que bien podría ser calificado como “inesperado”. Especialmente con la llegada de los Nats, campeones del Viejo Circuito , que hacen el viaje al Clásico de Otoño por primera vez en su historia, que comenzó como los Montreal Expos en 1969. Desde la campaña de 2005 se mudaron a la capital de Estados Unidos , una ciudad que tuvo a un campeón de liga en 1933 con los extintos Senadores , mientras que el único campeonato de Serie Mundial fue en 1924. Los Astros, campeones de la Liga Americana , disputan su tercera Serie Mundial, van por la segunda corona de sus vitrinas tras vencer a Los Angeles Dodgers de visitantes en un séptimo partido hace dos años. Ahora será el equipo de Houston el que tiene la ventaja de campo tras lograr la mejor marca durante la temporada regular con 107 triunfos. Eso les da también el que sean favoritos en el mundo de las apuestas (2-1) tanto en Las Vegas como en Atlantic City. Los Astros llegan con marca de 107 triunfos en temporada regular y con más ritmo de juego (Foto: EFE/EPA/LARRY W. SMITH) Los Nationals, que se clasificaron a los Playoffs con un comodín, llegan con seis días de descanso tras barrer en cuatro juegos a los Cards en la serie de campeonato del Viejo Circuito. Mientras que los Astros, que jugaron una Serie Mundial anticipada en el duelo contra los New York Yankees, que ganaron por 4-2 al mejor de siete, tuvieron apenas dos días libres. El año pasado, los Boston Red Sox contaron también con dos días más de descanso que los Dodgers y se consagraron campeones de la Serie Mundial. Sin embargo, previo al triunfo del equipo de Boston, los últimos nueve campeones del Clásico de Otoño fueron equipos con menos descanso. El duelo permitirá disfrutar del talento de dos lanzadores estelares, Max Scherzer de Washington y Justin Verlander de Houston, quienes coincidentemente se reencontrarán pero en equipos opuestos , después que desde el 2010 al 2014 fueron compañeros con los Detroit Tigers , a los que ayudaron a ganar cuatro títulos de división consecutivos. Además, también disputaron la Serie Mundial en el 2012 , que perdieron frente a los San Francisco Giants . Ambos también consiguieron el premio de Cy Young con los Tigers, que les catapultó a estar ahora en nuevos equipos como abridores estelares. Los abridores de los Astros compilaron una marca ganadora de 79-37 y lideraron las mayores en victorias, mientras que los Nationals acabaron cuartos con 66-36 , y quedaron segundos con efectividad de 3.53 por 3.61 de Houston, que fue tercero. Además, los abridores de Houston encabezaron Las Mayores en ponches (1.063), y los de los Nats fueron segundos con 1.010. La efectividad del bullpen de Houston fue de 3.75, la segunda mejor de Las Mayores detrás de los Tampa Bay Rays. Los Astros fueron el mejor equipo en casa este año, con marca ganadora de 60-21 y van 5-1 en los Playoffs. Washington ha ganado cuatro de cinco como visitante en la Postemporada. El abridor de los Astros, Gerrit Cole, que trabajará en el primer juego buscará seguir con la marca perfecta después de 25 salidas (19-0) y de lograr la victoria sería el primer abridor que lo consigue en la historia de las mayores, donde no pierde desde el pasado 22 de mayo. “Quiero decir, he estado en esta situación . He enfrentado a lanzadores realmente buenos en la Liga Nacional durante estos años: (Clayton) Kershaw, (Jacob) deGrom , gente así. Sólo hay que saber que uno sale a conseguir ceros. Y uno debe tratar de igualar la intensidad del oponente”, manifestó Scherzer sobre el duelo de pitcheo que protagonizará en el Juego I de esta serie ante Gerrit Cole. “Y Cole ha tenido un año tremendo. Así que obviamente va a ser todo un desafío”. Ambos equipos también presentan a dos candidatos, que juegan como terceras bases, que buscan los correspondientes premios de Jugadores Más Valiosos (MVP) de la temporada regular. Rendón fue el líder de impulsadas de las mayores y quedó tercero en su liga con un OPS de 1.010. Se ha mantenido encendido en los Playoffs, con promedio de .375, 5 imparables de extrabase y 7 remolcadas. Alex Bregman, de los Astros , fue tercero en la Americana con un OPS de 1.015, y batea para .257 con un cuadrangular, 3 dobles, 4 impulsadas y 10 anotadas en los Playoffs. Los Yanquis le esquivaron dándole siete boletos. Ambos también son excelentes a la defensiva. La edad tampoco será un factor diferenciador en el duelo ya que los Nats tienen promedio de 31 años en su plantilla y los Astros de 30. Roberto Osuna, cerrador mexicano que tendrá acción en la Serie Mundial (Foto: AP) El relevista dominicano Fernando Rodney, con 42 años , es el más veterano de los “Nacionales”, mientras que los Astros tienen a Verlander y al abridor Zach Greinke pasados los 35. Roberto Osuna, cerrador mexicano que tendrá acción en la Serie Mundial (Foto: AP) El relevista dominicano Fernando Rodney, con 42 años , es el más veterano de los "Nacionales", mientras que los Astros tienen a Verlander y al abridor Zach Greinke pasados los 35. Pero lo que no tienen los Nats en su equipo es al "Pequeño Gigante", el segunda base venezolano de los Astros, José Altuve, ganador del MVP en la Serie de Campeonato, y que no deja de sorprender como el pelotero que el cualquier momento puede definir un partido y un título, que en este caso sería el de la Serie Mundial. El Juego 1 de la Serie Mundial será en el Minute Maid Park de Houston, Texas, y dará inicio a las 19:08 horas del Centro de México. Lo podrás ver por las señales de ESPN y Fox Sports , si de televisión de paga se trata. Para televisión abierta, lo transmitirá Canal 9, mientras que por internet, será posible seguirlo completamente en vivo en la aplicación de TUDN.

