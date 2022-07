Washington Corozo debutó con asistencia en la MLS

Entornointeligente.com /

Washington Corozo pudo sumar sus primeros minutos con el Austin FC, club de la MLS al que se incorporó en julio de 2022. En su debut asistió en uno de los goles de su equipo.

​El plantel del tricolor jugaba la fecha 22 de la Conferencia Oeste de su liga ante el New York Red Bull como local. Pese a su buena actuación, el futbolista no pudo salvar de la derrota a los verdinegros.

El jugador, que surgió en Independiente del Valle, ingresó al minuto 77 cuando su el conjunto caía por 4-2. Durante su participación controló el andarivel izquierdo y ganó cuatro de cinco jugadas en mano a mano.

El efecto inmediato también se dio en cuanto habilitaciones y presión, pues recuperó la pelota en tres ocasiones y los cinco pases que realizó fueron precisos. Entre ellos, uno significó una asistencia y disminuir el gol diferencia del cotejo.

Corozo se dirigía por el costado zurdo, desbordó a dos rivales y luego realizó un cambio de frente hacia la banda opuesta. Desde allí se le devolvió la pelota con un centro.

Al receptar nuevamente el esférico, el ecuatoriano realizó una maniobra de espaldas y conectó una chilena . El impacto no fue con dirección al arco sino a Ethan Finlay , quien empujó la pelota frente al arquero de los neoyorquinos.

El partido culminó 4-3, los locales nunca se pudieron poner en ventaja y sus adversarios dieron la sorpresa. Serge Ngoma Drew Yearwood, Cameron Harper y Tom Barlow pusieron los tantos de la visita; para los anfitriones, Sebastián Driussi y Finlay.

​

Absolute scenes from the fortress. We never stop fighting. pic.twitter.com/R8ftzCcdZJ

— Austin FC (@AustinFC) July 25, 2022

Pelea por el liderato. El extremo de Ecuador llegó como refuerzo del Austin para el segundo semestre de 2022 tras un paso por el Pumas de México. El Sporting Cristal de Perú, elenco dueño de sus derechos deportivos, lo envió en calidad de préstamo con opción a compra .

La institución del estado de Texas busca finalizar como líder de su conferencia para clasificar directamente a la serie final del campeonato . Su pelea es con Los Angeles F.C, que le llevan cuatro puntos de ventaja y tienen un compromiso pendiente.

Los de Corozo se ubican en la segunda posición con 41 unidades acumuladas en 22 partidos. Aquello se da a causa de 12 victorias, cinco empates y cinco derrotas.

En la última caída desperdiciaron la oportunidad de acortar la distancia con su oponente directo. El sábado 30 de julio deberán visitar al Sporting Kansas City para su siguiente juego.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com