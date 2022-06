Warriors recibe a Celtics en el Chase Center para el quinto partido de la final

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Los Golden State Warriors (2-2) y los Boston Celtics (2-2) chocarán este lunes en el Chase Center en San Francisco para el quinto partido de la final de la National Basketball Association (NBA) .

Celtics -vs- Warriors en números

Celtics con 17 coronas en su palmarés se encuentra empatado junto a los Angeles Lakers como las franquicias con más cetros en la historia de la NBA.

Precisamente el último campeonato logrado por la franquicia con sede en Massachusetts fue ante el quinteto de oro y purpura en la campaña 2008. Equipo que fue liderado por el mítico «Big 3» compuesto por los históricos Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen.

Pierce conquistó el premio al Jugador Más Valioso de la final tras promediar 21,8 puntos, 6,3 asistencias y 4,5 rebotes.

Celtics ante de alcanzar esta final de 2022, estuvo presente en la de 2010 donde cayeron ante los Angeles Lakers en siete compromisos.

Títulos: 17 Títulos de Conferencia: 22 Títulos de División: 23 Kevin Garnett, Ray Allen y Paul Pierce celebrando el título logrado en la campaña 2008. Foto: Cortesía.

Por su parte, el equipo con sede en San Francisco tiene en su vitrina un total de seis campeonatos .

Warriors se ubica como la segunda franquicia con más anillos, empatados con los Chicago Bulls (x6).

El último título logrado por los muchachos de Steve Kerr fue en la campaña 2018 cuando derrotaron por la vía de la barrida (4-0) a los Cleveland Cavaliers. El estelar alero Kevin Durant se alzó con el premio del Jugador Más Valioso luego de promedia 28.8 puntos.

Golden State Warriors campeones en la temporada 2018. Foto: EFE Golden State ante de alcanzar esta final de 2022, estuvo presente en la de 2019 donde cayeron ante los Toronto Raptors en seis encuentros.

Títulos: 6 Títulos de Conferencia: 11 Títulos de División: 7 Resumen: NBA Finals 2022

Warriors-Celtics, la experiencia contra el descaro. Foto: @NBA 1er juego

Con un descomunal parcial de 16-40 en el último cuarto, los Boston Celtics asaltaron San Francisco y se adelantaron en las Finales ante los Golden State Warriors tras dar una lección imperial de resistencia (108-120) .

Los Celtics vieron a Stephen Curry meter 21 puntos con 6 triples en el primer cuarto y llegaron a ir 15 abajo en el tercer parcial, pero no perdieron ni la fe ni la cabeza y acabaron llevándose el triunfo con una exhibición de baloncesto coral y espíritu colectivo.

El dominicano Al Horford (26 puntos con 6 triples, 6 rebotes y 3 asistencias), Jaylen Brown (24 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias), Derrick White (21 puntos con 5 triples) y Marcus Smart (18 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias) fueron los mejores de unos Celtics que además se sobrepusieron a la pobre noche de su estrella, Jayson Tatum (12 puntos con 3 de 17 en tiros).

Boston metió 21 de 41 en triples y se convirtió en el primer equipo en ganar a domicilio a los Warriors en estos playoffs.

Al was on target 🎯 pic.twitter.com/A84aUar44T

— Boston Celtics (@celtics) June 3, 2022 2do juego

En el segundo encuentro de la etapa decisiva, los guerreros dorados se impusieron a los Celtics con un abultado marcador de 1 07-88 en el Chase Center en San Francisco .

Los dirigidos por Steve Kerr se recuperaron de la decepción del primer duelo y apabullaron a unos Celtics en un tercer parcial soberbio de 35-14 que dejó amarrado su triunfo.

Stephen Curry (29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias) fue el mejor de unos Warriors en los que se vio a un Jordan Poole recuperado (17 puntos) pero a un Klay Thompson todavía gris (11 puntos con 4 de 19 en tiros).

Por parte de Boston, Jayson Tatum (28 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias) fue el máximo anotador pero solo Jaylen Brown le echó una mano en la ofensiva (17 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias).

29 PTS | 6 REB | 4 AST @StephenCurry30 had himself a night ⚡️ pic.twitter.com/yBZtDc0j56

— Golden State Warriors (@warriors) June 6, 2022 3er juego

Los Boston Celtics, con una tremenda actuación en equipo, liderada por Jaylen Brown, Jayson Tatum y Marcus Smart, levantaron la voz en su casa, el TD Garden, y doblegaron por 116-100 este miércoles a los Golden State Warriors en el tercer partido de las finales de la NBA para tomar ventaja 2-1 .

Brown anotó 27 puntos, 17 de ellos en el primer cuarto, con nueve rebotes y seis asistencias, Jayson Tatum aportó 26 puntos, con seis rebotes y nueve asistencias, mientras que Smart acabó con 24 puntos, siete rebotes y cinco asistencias.

Dynamic Duo 🔥 pic.twitter.com/kOT1TZQfPu

— Boston Celtics (@celtics) June 9, 2022 4to juego

Los Golden State Warriors, liderados por 43 puntos de Steph Curry, vencieron el pasado viernes por 107-97 a los Boston Celtics en el TD Garden de Boston (EE.UU.) e igualaron 2-2 las Finales de la NBA, que se desplazarán este lunes a San Francisco para el quinto partido .

Tras disparar las alarmas al acabar el tercer encuentro con molestias en un pie, Steph Curry guió a los Warriors en el Garden con un doble doble de 43 puntos, diez rebotes y cuatro asistencias.

A los Celtics no le bastó el doble doble de Jayson Tatum (23 puntos, once rebotes) ni los 21 de Jaylen Brown y los 18 de Marcus Smart.

Stephen Curry's 43-point Game 4

as heard around the world! 🌎 pic.twitter.com/oYZ7oGM0dv

— Golden State Warriors (@warriors) June 13, 2022 EFE/Unión Radio

