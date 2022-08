Warner Bros. realizará «proyecciones funerarias» secretas de Batgirl

Entornointeligente.com /

A estas alturas, es un hecho aceptado que el público en general -al menos, fuera de la única prueba de proyección que supuestamente ayudó a sellar el fracaso de la película- probablemente nunca verá la clausurada Batgirl de HBO Max. Por un lado, aunque se informó que la película estaba terminada en un 90 por ciento, o más, antes de que el director general de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, la cancelara hace unas semanas, eso no es lo mismo que «en un estado en el que pueda estrenarse de forma plausible». (Mira la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que requirió un proceso de acabado extremadamente caro y meses de trabajo antes de que pudiera ser soltada para saciar a un público aullante). Y en segundo lugar, cualquier lanzamiento de este tipo arruinaría la razón principal por la que la compañía cerró la película en primer lugar: Para poder declarar pérdidas en sus impuestos. (¡Porque que Dios les ayude si esta cosa realmente tiene éxito!)

Sin embargo, eso no significa que nadie vaya a ver la versión de Leslie Grace de Batgirl (o el regreso de Michael Keaton a la capa y la capucha por primera vez en décadas): Según THR, parece que esta semana se van a realizar proyecciones «secretas» de material de la película en los terrenos de Warner Bros. «para la gente que ha trabajado en la película, tanto el reparto como el equipo, así como representantes y ejecutivos». Las descripciones de las proyecciones de la película no terminada se refieren a ellas como «proyecciones funerarias», lo cual es, ya sabes, una frase absolutamente infernal.

No está claro qué parte de la película se proyecta en estos eventos: los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah han dicho anteriormente que no tienen acceso a su propio material en este momento, así que no sabemos qué se ha montado. Sin embargo, todo lo que existe se guardará pronto bajo llave, presumiblemente para que Warner Bros. Discovery pueda decir de forma convincente a Hacienda que no se beneficiará de ninguna manera de la película, el sueño, por supuesto, de cualquier creador artístico verdaderamente importante.

