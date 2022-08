Warner anuncia la fusión de HBO Max y Discovery+ para crear una única plataforma de streaming

Entornointeligente.com /

Movimiento histórico en el sector de las plataformas en streaming. El pasado mes de marzo Warner Media se fusionó con Discovery, creando un gigante del entretenimiento que podría rivalizar con cualquier servicio como Netflix o Disney+. Y ahora, acaban de confirmar lo que todos esperábamos: HBO Max y Discovey+ se unirán para crear una única plataforma de streaming.

Ha sido durante una entrevista telefónica con inversores para presentar los últimos resultados financieros de la compañía cuando el consejero delegado de la empresa, David Zaslav, y el responsable del negocio de streaming, JB Perrette, han anunciado esta fusión, además de futuros cambios en su servicio.

Warner va a por Netflix y Disney+ La idea de la compañía será ofrecer todo el catálogo de HBO Max y de Discovery+ a través de una nueva plataforma que llegará a principios de 2023 a Estados Unidos, en otoño a Latinoamérica y a principios de 2024 al mercado europeo, incluyendo España con total probabilidad.

El objetivo de Wafner Media. Discovery es alcanzar los 130 millones de suscriptores para 2025, una cifra que sigue estando por detrás de los más de 200 millones de clientes de Netflix, pero sigue siendo una cifra muy ambiciosa.

Lo mejor de todo es que este nuevo servicio contaría con tres modalidades de pago , como han indicado David Zaslav y JB Perrette. De esta manera, habría un modelo de suscripción sin publicidad, otro con un poco de publicidad, e incluso plantean la posibilidad de lanzar una tarifa gratuita y con anuncios que tendría menos contenido que las otras dos opciones, pero que serviría de puerta de entrada para muchos usuarios que podrían acabar suscribiéndose en la plataforma.

Por otro lado, David Zaslav y JB Perrette no han dudado a la hora de responder a las dudas de los inversores, y una preocupación tenía que ver con las grandes producciones. Los propietarios de HBO Max han dejado claro que no seguirán apostando por este tipo de películas para su plataforma de streaming ya que no les sale rentable, de ahí que hayan cancelado Batgirl.

De esta manera, las próximas grandes producciones de Warner Media primero irían al cine para, una vez pasados los 45 días de margen, llegarían a HBO Max. También han respondido a la duda de si la marca HBO seguiría existiendo. Han indicado que, de momento no hay nombre oficial para este nuevo servicio, pero han dejado claro que su emblemática marca seguirá teniendo presencia.

Por último, han prometido que la nueva app será más completa que nunca y que contará con capacidad para añadir servicios de socios de Warner Media, por lo que podría ampliarse todavía más su catálogo.

Habrá que esperar a finales de año, fecha en la que David Zaslav y JB Perrette darán más información de este servicio , pero lo que hemos visto hasta ahora pinta realmente bien.

