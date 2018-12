Wanda Nara: “La Juve me dijo que Icardi habría jugado con Cristiano”

Entornointeligente.com / Tras haber dejado en el aire su renovación con un tuit, Wanda Nara desveló el pasado lunes nuevos detalles sobre la situación de Mauro Icardi: ” Me hablaron durante la Champions para renovar y dije que era mejor esperar que se acabara la fase de grupos – dijo a Italia1 – La verdad es que el Inter, en el pasado verano, quería venderle a la Juve; los bianconeri me dijeron que habría jugado con Cristiano y efectivamente luego ficharon al portugués . Pero Mauro siempre dijo que no”.

El director deportivo Ausilio, este martes, respondió a la mujer y agente del punta: ” Hay una propuesta desde hace dos meses y, de momento, Mauro no la aceptó. Nuestro objetivo es llegar a prolongar y mejorar su contrato” . El directivo, además, le lanzó un dardo a Wanda Nara: “Sabe dónde encontrarme, a mí no me gusta hacer ‘cine’. No discuto en las redes sociales”.

Por último, Ausilio negó rotundamente la posibilidad de una negociación con la Juventus para el argentino: “Si estuviese aquí Marotta (ex consejero delegado bianconero, ndr), contestaríamos los dos: sólo puedo reírme. ¿Mauro nunca en la Juve? Puedo decirlo sin el mínimo problema”.

Icardi Inter Delantero Argentina

