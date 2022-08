Wanda Nara: fue niñera, tuvo un romance con un uruguayo y salvó la vida de Andrea Rincón

Entornointeligente.com /

Desde que explotó el » Wandagate «, allá por octubre de 2021, Wanda Nara se ha convertido en una de las figuras más sonadas de la farándula rioplatense y parece que de su vida se sabe todo. Acá, sin embargo, van algunos datos menos conocidos.

Antes de la fama, cumplió tareas en diferentes rubros Wanda Nara supo desde pequeña que su destino era de mujer famosa. Sin embargo, el camino a la cima y la transformación de vedette a empresaria fue lenta, con su cuota de escándalos pero también con un desparpajo que, en sus primeros tiempos mediáticos, la caracterizaba y distinguía.

Pero antes de ser una estrella argentina, la chica del barrio de Boulogne tuvo diferentes trabajos: fue niñera, atendió como moza en algunos bares, vendió ropa en una boutique y también animó fiestas.

De alguna manera, todo eso terminó estando en su carrera y su vida personal. Madre de cinco hijos y personalidad pública, tiene su propia marca y es una figura que sabe robarse la atención y las miradas en cada fiesta y evento al que va.

Romance con Maradona no fue Al igual que la icónica frase «Soy virgen», que repitió en todas sus entrevistas de 2006, su romance con Diego Maradona fue una invención para ganarse un lugar en los medios. Así lo recordó Jorge Rial en 2020: «Me llama Julián León, el productor de Intrusos, y me dice que hay una chica que quiere ser famosa y quiere que le inventemos algo en el programa».

Wanda había conocido al futbolista en un desfile de Mar del Plata y aprovechó la ocasión para idear su plan: al otro día almorzó en el hotel donde se hospedaba Maradona y esperó a que un paparazzi le tomara una foto. Luego, fue a la casa de un amigo de Maradona y siguió el consejo de Rial: «Ponete un calzoncillo y acercate a la ventana, que te sacamos una foto».

Eso sí, la ropa interior no pertenecía al futbolista, que estaba durmiendo en otra habitación: era del camarógrafo de Intrusos . No importaba. El plan funcionó y Wanda se aseguró unas cuantas horas de televisión, y el comienzo de la carrera.

…Pero romance con Álvaro Navia, si En sus comienzos, en 2007, Wanda Nara debutaba en teatro en la comedia King Corona que encabezaba, claro, Jorge Corona. Y compartía elenco con el uruguayo Álvaro Navia . Fue en esa temporada donde nació el romance rioplatense, de duración efímera.

Aseguran que el comediante le rompió el corazón a la argentina, a quien dejó para formar pareja con su hoy esposa Vanina Escudero.

Los detalles de este romance salieron a la luz en el verano, en un informe de Intrusos en el que se aseguró que, para Navia, el vínculo no había sido más que un «touch and go».

Lo cierto es que el uruguayo nunca habló de esta historia, y cuando en 2019 Moria Casán se la recordó en una entrevista, se mostró visiblemente incómodo y evasivo; la situación era, de por sí, incómoda. «Yo andaba picoteando por ahí hasta que la conocí a ella… y nunca más nos separamos», dijo entonces Navia, sentado al lado de Vanina.

Tuvo cita fallida con Maxi López Su relación con el futbolista Maxi López, su primer marido y padre de tres de sus hijos, inició de una manera accidentada. «Me lo presentó una amiga y yo ya lo había googleado. Rubio, cara de pelotudo, todo Armani; no me gustaba ni un poco. Siempre me gustaron los morochos, desconstracturados, y de golpe mi amiga me cae con un prínicpe», le dijo a Rolling Stone en 2009.

Sin embargo, y luego de tanta insistencia, aceptó tener una cita. López llamó a un restaurante exclusivo de sushi y logró que lo cerraran solo para él, pero Wanda lo dejó plantado. «Lo dejé de garpe y después me puse mal. Cuando se volvió a España a jugar, empezamos a llamarnos todos los días y nos pusimos de novios por teléfono».

Fue la musa de Andrea Rincón Si una diva o ícono generacional tiene, como componente esencial, la capacidad de inspirar o motivar a alguien, Wanda Nara puede tachar eso de su lista: Andrea Rincón ha asegurado que la rubia le salvó la vida. «Cuando la vi a Wanda estaba bailando arriba de un escritorio y la gente que estaba trabajando ahí esa noche la arengaba. Yo decía, súper envidiosa: ‘¿No tiene amigas esta chica?’. Y de repente se baja, se sube a un Mini Cooper y dice: ‘Ahora voy a mostrar mi casa’, y muestra un tremendo piso en Puerto Madero», contó Rincón en el programa No es tan tarde. Para la morocha, que atravesaba un momento crítico de su vida, ese fue el empujón que necesitaba. Se lanzó al mundo del espectáculo y nunca más paró.

