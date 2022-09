Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: «Es preferible que lo sepan por mí»

Entornointeligente.com /

La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentaron ayer ante el Ministerio Público y la opinión pública nueva y comprometedora documentación del Estado de Aruba, respecto al envío aéreo que realizó la empresa Emtrasur en un avión con tripulación venezolano-iraní , presuntamente vinculada a organizaciones terroristas. La carga declarada consistió en cigarrillos de Tabesa, firma del grupo empresarial del expresidente Horacio Cartes .

Lea más: Avión iraní: fiscal Doldán afirma que se provee informes a Argentina

La nueva documentación expuesta por las autoridades citadas son una factura y la declaración de importación que fueron presentadas por la consignataria de la operación, Tabacal Free Zone NV ante Aduanas de Aruba. Según las autoridades nacionales, dichos documentos comparados con los presentados en Paraguay reflejan serias inconsistencias y podrían constituir hechos punibles. Antes, Senac ya había presentado denuncia penal por «financiación terrorista»,

Facturas «clonadas» «Son dos facturas que aparecen; una ante la Aduana de Paraguay y otra ante la Aduana de Aruba. Ambas tienen código de identificación que son proveídos por la Subsecretaría de Estado de Tributación, que son el número de factura y de timbrado, pero el contenido es distinto», indicó el titular de la Seprelad, René Fernández sobre una de las principales inconsistencias. En términos coloquiales aclaró que se trataría de una «clonación».

El ministro de Senac, Federico Hatter, fue el encargado de detallar las otras inconsistencias, entre ellas el hecho de que no coinciden los precios de la carga, el modo de traslado y la forma de pago.

Según relató Hatter, el documento obrante en Aruba consigna como medio de transporte de la carga el marítimo, supuestamente a cargo de la empresa DHL Venezuela . Agregó que sin embargo los cigarrillos salieron vía aérea de Paraguay en el avión iraní ( Emtrasur SA ), según consta en los documentos presentados por Tabesa en la Aduana paraguaya.

«Esta diferencia en cuanto a la modalidad adoptada para la realización de esta operación es muy relevante, porque de esta modalidad surgirá información acerca de quién contrató a la empresa Emtrasur, como transporte de las mercaderías que finalmente fueron importadas al Estado de Aruba», dijo Hatter. Este también destacó que en la declaración de importación presentada en Aruba, se omitió declarar que la proveedora de los cigarrillos era Tabesa,

Montos y forma de pago Hatter también afirmó que ambas facturas difieren en precio final de la carga y la forma de pago, ya que en Aruba se declaró el monto total de la carga por US$ 754.333 y que supuestamente se pagó en efectivo , mientras que en Paraguay se consignó que la carga está valuada en US$ 777.444 y el pago presuntamente vía transferencia bancaria . Aduanas también investigará la diferencia entre los facturado y lo pagado, dijo el titular de Aduanas, Julio Fernández.

«La denuncia presentada inicialmente por la Senac hacía referencia al financiamiento al terrorismo. Eventualmente aquí también podríamos estar ante algún tipo de ilícito tributario o impositivo, también documental», dijo René Fernández, sobre posibles nuevos hechos punibles.

Indagan diferencia de unos US$ 400.000 en compraventa Uno de los indicios más graves que surgen de las documentaciones de envío de cigarrillos es que habría una diferencia de US$ 400.000 entre el costo del cargamento y lo pagado, por lo que no descartan que podría haber lavado de dinero.

Uno de los hechos que llamó la atención desde un comienzo en la operación de remisión de cigarrillos a Aruba es que tanto la vendedora como la compradora del producto eran dos empresas del Grupo Cartes. La proveedora es Tabacalera del Este SA , mientras que el adquirente final fue Tabacos USA . Ambas son parte del grupo empresarial del exmandatario Horacio Cartes.

Ahora están en la mira las transacciones entre esas dos firmas, ya que la carga llevada en el avión iraní estaba valuada en US$ 777.444 , pero realizaron trasferencias bancarias por US$ 1.202.045 .

«Nosotros vamos a abrir una investigación por el tema facturas, por el tema de los montos que se mencionaron acá; más de US$ 1.200.000 aproximadamente (se habría pagado) y hay una diferencia de 400.000 dólares (con el costo declarado). La investigación ahora arranca», afirmó el director de Aduanas, Julio Fernández.

Al ser insistido si se refería a un «pago de más» entre ambas empresas del grupo Cartes, insistió: «Eso (es) lo que vamos a corroborar, tenemos los giros. De acuerdo a las sumas que hicimos tanto con Seprelad como (con) Senac, da más de 1.200.000 dólares (en transferencias bancarias a Tabesa) y las facturas son de US$ 700.000 y algo».

Aunque ninguna de las autoridades presentes ayer en la conferencia de prensa quiso indicar que esa clase de inconsistencias podría tratarse de un indicio de presunto lavado de caudales, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández, dijo que ello no se puede descartar y sentenció: «Es una de las hipótesis que tiene que profundizar el Ministerio Público».

Cada vez más indicios El titular de Seprelad también enfatizó que las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo han aportado ya varios elementos en el caso del avión iraní-venezolano pero que los avances y resultados dependen de la Fiscalía.

«Información concreta, documentada y muy específica fue presentada ya a la Fiscalía en el momento de la denuncia y dos ampliaciones posteriores que fueron acompañadas también por la Senac y hoy sería la tercera presentación», manifestó René Fernández.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com