Walmart mejora sus expectativas tras resultados del segundo trimestre y acción sube con fuerza

En la mañana de este martes, Walmart publicó sus resultados del segundo trimestre, en los que mostró una mejora con respecto a las expectativas del mercado y los pronósticos de la propia empresa , según informó Bloomberg.

El gigante del retail reportó que los beneficios ajustados fueron de US$ 1,77 por acción durante este periodo, superando las estimaciones de US$ 1,63 que habían realizado los analistas en Bloomberg. «Los beneficios por acción no caerán más del 11% este año, en contraste a la advertencia del mes pasado de una caída de hasta el 13%», señaló.

Las acciones del gigante norteamericano se disparaban casi 6% tras el reporte de su balance.

Los ingresos totales de Walmart ascendieron a US$ 152.900 millones, lo que significa un aumento de un 8,4% respecto al ejercicio fiscal anterior. En un comunicado, la firma afirmó que este «fuerte crecimiento de los ingresos en todo el mundo», fue parcialmente impulsado por la inflación.

En tanto, las utilidades de la compañía ascendieron a US$ 5.149 millones entre mayo y julio, un incremento de 20,4% en comparación a lo obtenido entre estos meses en 2021.

«Nos complace ver que más clientes han elegido Walmart durante este periodo inflacionario y nos esforzamos por apoyarles mientras priorizan sus gastos. Las acciones que hemos tomado para mejorar los niveles de inventario en EEUU, junto con una mezcla más grande de ventas de comestibles, ponen presiones al margen de beneficios del trimestre y de nuestras perspectivas para el año», dijo Doug McMillon, presidente y CEO de Walmart.

Agregó que «hemos progresado mucho durante el trimestre en mejorar los costos de nuestra cadena de suministro y ese trabajo sigue en marcha. Seguimos construyendo nuestra estrategia de expansión de nuestros negocios digitales, incluyendo la fuerza continua que vemos en nuestros mercados internacionales».

Desempeño en Chile Por otra parte, en la publicación de sus resultados, la empresa destacó un «acuerdo de seguros» ocurrido en Chile, que impulsó positivamente su desempeño operativo.

«Los ingresos operativos consolidados fueron de US$ 6.900 millones, un descenso de 6,8%, afectado positivamente por los US$ 173 millones de un acuerdo de seguros para Walmart Chile», dijo la empresa en su presentación trimestral.

