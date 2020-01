Wall Street sube levemente en medio de tensiones entre EE.UU. e Irán

Entornointeligente.com /

Los mercados se estabilizaron y Wall Sreet mostraba con tendencia al alza este miércoles, luego de que inversores parecían más optimistas con las señales provenientes de una posible calma entre EE.UU. e Irán.

La noche anterior, Irán disparó misiles contra bases militares que albergan a tropas estadounidenses en Irak en respuesta al asesinato de Soleimani, generando caídas en los mercados durante la noche.

Sin embargo, las acciones abrieron este miércoles ampliamente más altas y los precios del petróleo retrocedieron a medida que Irán y Estados Unidos parecían atenuar su retórica.

Los mercados respondieron favorablemente a las declaraciones del presidente Donald Trump programada para este hoy sobre los sucesos en el Medio Oriente.

A las 11:32 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subió 69.53 puntos, o 0.24%, a 28,653.21 unidades. El S&P 500 subió 8.41 puntos, o 0.26%, a 3,245.59 unidades. ​E incluso el índice Nasdaq superó el umbral de 9.093,428 puntos y anotó máximo histórico.

SEE ALSO: Trump: Ataque de Irán no causó bajas estadounidenses

(Con información de Reuters y AP)

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com