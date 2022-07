Wall Street rebota con fuerza tras sorpresivos resultados corporativos

Entornointeligente.com /

En las operaciones, el Dow Jones gana un 1,8% , el índice Nasdaq , de fuerte coloración tecnológica, un 1,4% , y el índice ampliado S&P 500 , un 1,8% . Estos indicadores dan una señal del repunte generalizado en la mayoría de los sectores en la jornada.

Informate más Funcionario de la Fed llevó algo de calma a Wall Street, que igual no evitó las pérdidas La jornada de ayer cargada de escepticismo por la caída de las ganancias que arrojaron los resultados del segundo trimestre de JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley, se deja atrás con un optimismo de la mano de Citigroup Inc. que reportó al principio de la jornada que los resultados de la actividad de negociación aumentaron en 25% de los ingresos a 5.300 millones de dólares, ya que la compañía aprovechó la volatilidad de los activos, especialmente los de renta fija, materias primas y divisas, un área en que es especialmente fuerte.

Anteriormente, l as acciones de JPMorgan cayeron un 3,5% después de que se informó una baja del 28% en su ganancia trimestral, mayor que lo esperado, y suspendió la recompra de acciones para reservar más dinero para cubrir posibles pérdidas.

Las bolsas europeas subían el viernes y Wall Street se alinea al alza ya que que los riesgos de una crisis política inmediata en Italia parecían disminuir y dos autoridades de la Fed rebajaron las expectativas de una subida más agresiva de las tasas de interés en Estados Unidos este mes.

«Los movimientos de hoy (…) se deben a que los gobernadores de la Reserva Federal potencialmente descartaron un alza de 100 puntos básicos, por lo que se ha enfriado un poco la reacción de pánico de los precios que habíamos visto a principios de la semana», dijo Rohan Khanna, estratega de UBS.

En las dos últimas sesiones ha caído un 2,6% , ya que los inversores temen que la elevada inflación de Estados Unidos pueda llevar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés en 100 puntos básicos más de lo previsto a finales de este mes.

Los inversores esperan ahora la reunión del BCE de la próxima semana , en la que se ha anunciado una subida de 25 puntos básicos, la primera en más de una década. El BCE ha ido a la zaga de la mayoría de sus homólogos en cuanto a subidas de tipos, pero con una inflación que está tocando máximos históricos y que se espera que se vea exacerbada por un conflicto energético con Rusia, los mercados buscan pistas sobre la magnitud de las futuras subidas.

