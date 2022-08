Walkiria Chandler: El combate contra la corrupción no es solo en el sector público, sino también en el privado

Entornointeligente.com /

Walkiria Chandler en el programa ‘Portada’ Ivette Leonardi | La Estrella de Panamá La precandidata a diputada por la libre postulación en el circuito 8-3 para las elecciones de 2024 Walkiria Chandler describió el Código Electoral como «una camisa para grupos y políticos tradicionales» que al final desvirtúa la figura de la libre postulación. Esto en cuanto a que la norma permite a los inscritos en partidos correr por la libre sin renunciar a sus colectivos.

«Aquí en Panamá necesitamos democratizar la democracia, porque estamos corriendo con condiciones adversas en un sistema que no pareciera ser fértil para nuevas postulaciones y figuras que no cuenta con la estructura político partidista con soporte económico», sostuvo Chandler, durante el programa «Portada» de La Estrella de Panamá.

«Aquí hay circuitos que son fincas personales de algunas familias que se rotan los cargos populares», dijo.

Señaló que el Código Electoral, al permitir que miembros de partidos políticos pueden postularse como «independientes», abre una puerta para quitar espacios a ciudadanos que quieran tener una participación activa en sus comunidades, sin pasar por las maquinarias de los partidos actuales.

«¿Qué pasa si algunos de estos candidatos que se mantienen inscritos en partidos y están corriendo por una libre postulación se organizan para meter la cantidad de firmas necesarias, y dejan fuera a aquellos que están tratando de jugar de manera adecuada con las reglas que tenemos hoy en día?», se preguntó la abogada.

Cuestionada por su postura político-ideológica, la diputada suplente explicó que se considera socialdemócrata, que renunció al oficialista Partido Revolucionario Democrático por diferencias en el manejo interno del colectivo, y luego corrió con el diputado Gabriel Silva, quien recibió apoyo del Movimiento Independiente (Movin).

Aclaró que no pertenece a Movin, al que describió como un grupo de «blancos privilegiados de la USMA (Universidad Santa María la Antigua)», en referencia a sus figuras, parte de estas egresadas de este centro de estudios privado.

«Yo no estoy de acuerdo como se maneja, no estoy de acuerdo con ser sectaria, yo soy producto de la educación pública, al igual que mis padres, y hay muchos temas en los que no hay conexión», afirmó la diputada suplente.

Lucha contra la corrupción

Chandler recalcó que el combate contra la corrupción no solo debe ser en el sector público, sino también en el privado.

Subrayó que a pesar de que empresarios han estado ligados a casos de corrupción, al cuestionarse este fenómeno «se piensa que es un tema privativo del sector público, pero son muchas veces los grandes empresarios o las llamadas ‘personas de bien’ de la sociedad panameña», que incluso apoyan movimientos también de libre postulación.

«¿Y está bien que ellos también coimeen? ¿Qué ellos paguen favores?… Nadie gira la mirada hacia ellos, nadie los señala. Si aquí vamos a hablar de la corrupción, debemos hablar de esta en ambas vías», remarcó Chandler.

