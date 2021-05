Waddys Jáquez, indignado: “No me vengan con teoría de la conspiración sobre el covid porque lo viví entubado en un hospital”

El malestar del actor Waddys Jáquez es evidente al reflexionar sobre la reacción de muchos jóvenes ante el coronavirus. El lunes estuvo dando el último adiós a su amiga y la primera actriz Delta Soto, quien murió ese día por complicaciones del Covid-19.

Waddys recordó que estuvo a punto de morir el año pasado cuando estuvo afectado por el coronavirus, por el que llegó a ser entubado y en un coma inducido por varias semanas.

“A mí nadie me puede venir con teoría de la conspiración sobre el Covid-19 porque lo viví entubado en un hospital”, expone con fuerza en su video.

+ Camino de alerta

Cuando en febrero del 2020, en las pasadas elecciones municipales, muchos dominicanos salieron a exigir respuestas a la Plaza de la Bandera, el actor y director teatral se sumó a la lucha y su mejor medio para protestar fueron sus redes sociales.

Para ese entonces escribió la canción “Coma inducido”, un tema en el que reflejaba la situación sociopolítica del país, entre risas, lo ve de una manera irónica porque unos meses después estaría atravesando por un coma inducido, cuando estuvo a punto de morir por la Covid-19, en la ciudad de Nueva York.

Es a raíz de todo lo vivido que el también director de cine siente la necesidad de seguir expresando, por medio de sus redes sociales, su pesar sobre situaciones anormales que afectan a la mayoría de la población.

El miércoles, en uno de sus videos, indignado y con sobradas razones, hizo un llamado a los jóvenes, a que acudan a vacunarse.

En el audiovisual contaba que vio una fila muy corta en un centro de vacunación, en una plaza en la capital, y calificó como asesinos a muchos que han hecho caso omiso a la vacuna.

+ Aspecto social Desde que subió a las tablas a exponer sus obras Waddys siempre ha mostrado el aspecto social a través de sus personajes.

“En mi proceso entendí que podía hacer más, entendí la importancia de tratar de ayudar influenciando a otros, tratando de ser eco de cosas que son importantes para la sociedad. He tenido la oportunidad de ser la voz de personas que, lamentablemente, tienen muchas cosas que decir, pero que dentro de su circuito no pueden ser escuchados o no son escuchados al nivel que nos escucharan a nosotros. Entonces uno tiene que usar esa voz por los demás y es lo que estoy haciendo”, explicó a Listín Diario.

Un video que se hizo viral del actor fue cuando le hizo un llamado a la Policía Nacional por los abusos que estaban cometiendo con los ciudadanos durante las horas del toque de queda.

“Todos los dominicanos sabemos que pasa en la policía desde la dictadura de Trujillo hasta los gobiernos de Balaguer, es una cultura heredada, hubo gente que tuvo la valentía de responderme, y meses después el tiempo me dio la razón cuando la policía acribilló a dos hermanos de la iglesia. Le hubiera pedido a Dios que el tiempo no me hubiera dado la razón de esa manera”, sostuvo con pesar.

+ Novedad en el teatro Biografía no autorizada” es el montaje teatral que Waddys Jáquez trabaja para este año y que retrata parte de su vida. La historia de un joven con grandes sueños, que viene de una familia con 16 hermanos y de un padre que tuvo siete mujeres.

También se encuentra en la etapa de post producción de la película “Lucía”, una comedia que tuvo el honor de dirigir, y la que fue interpretada por actores dominicanos y mexicanos. La cinta podría tener fecha de estreno para el 2022.

+ Origenes. Guionista, director, actor, coreógrafo y productor artístico. Nació en Santo Domingo.Es el noveno hijo de una familia de 16 hermanos. Desde temprana edad, recibió formación musical y de circo con la compañía española: “El Circo de Los Muchachos”.

Recorrido. Su primer monólogo es titulado “Pargo, los pecados permitidos”. Otros montrajes teatrales son: “Cero”, “Camaleón y las siete puertas”, “Réquiem por Damián”, “Letal: televisión en vivo” y el musical “La Cabeza del Rey”. También “El Mago de Oz” y “El acento neutral”.

