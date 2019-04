Vázquez: Por primera vez se rompe el pacto de silencio de los militares

Entornointeligente.com / Vázquez se refirió en las últimas horas a su decisión de cesar al comandante en Jefe del Ejército, José González, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), Alfredo Erramún; y de solicitar la venia de la Cámara de Senadores para promover la situación de pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, quienes integraron el Tribunal Espacial de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada militar. La decisión de Vázquez se debió a que los seis militares cometieron una “grave omisión” ya que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omitieron dar curso a la denuncia pertinente. Ante el Tribunal de Honor, Gavazzo declaró que en marzo de 1973 arrojó al río Negro el cuerpo sin vida de Roberto Gomensoro, quien había sido detenido y torturado hasta la muerte en el Grupo de Artillería 1 de Montevideo. Por su parte, el coronel retirado Jorge “Pajarito” Silveira acusó a Gavazzo, ante el mismo Tribunal, de ser el responsable de la muerte de Gomensoro, y de otro detenido: Eduardo Pérez Silveira. A la vez responsabilizó a Gavazzo por la desaparición de María Claudia García de Gelman. Vázquez destituyó al comandante del Ejército y a todos los generales de los tribunales de Honor El comandante en jefe del Ejército, José González; y el jefe del Estado Mayor de la Defensa… Parte del fallo Este martes 2 de abril, Vázquez expresó -en entrevista con Gabriel Pereyra de VTV- que no homologó lo actuado por el Tribunal, sino “parte del fallo” que pasaba a reforma a Silveira y a Gavazzo. “Y no homologué porque no se había tomado la misma medida respecto a Luis Maurente. Hay un capítulo importante de accionar de gobierno que comprende la fase legal, la política y la institucional. La legal la resolverá la Justicia libre y soberanamente, como lo hace en este país”, dijo Vázquez. Agregó: “En lo político y en lo institucional ya actuamos. Y no le quiero sacar la cola a la jeringa, como se dice vulgarmente, asumo toda la responsabilidad política y será la Justicia la que tendrá que dictaminar”. Por otro lado, confesó que cuando habló con el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el ex secretario de Estado le dijo: “‘Hay un informe de Guido Manini Ríos que me parece que tenés que ver’. Le dije que viniera al día siguiente, y me trajera las resoluciones y el informe”. “Cuando lo leo, noto dos cosas: que era un ataque muy fuerte a los poderes del Estado y las consideraciones por las cuales el Tribunal de Honor había determinado que tenía que pasar a reforma a Gavazzo y a Silveira”, remarcó. En tal sentido Vázquez recordó que decidió, en el primer caso, “la destitución de Manini Ríos”, y en el segundo, notó que Gavazzo y Silveira pasaban a reforma por haber dejado que una persona inocente, Juan Carlos Gómez, estuviera en prisión siendo inocente, cuando ellos lo sabían”. “Le dije al ministro que hablara con el secretario de Presidencia, Miguel Toma, y que yo firmaba estas dos resoluciones y que esto pasara a la Justicia”, explicó. FA expresó “absoluto respaldo” a decisión de Vázquez de cesar a cúpula militar El Frente Amplio manifestó su “absoluto respaldo” a la decisión del presidente de la… Pacto de silencio Por otro lado, Vázquez destacó en la entrevista que, “por primera vez se rompe el pacto de silencio de los militares”. Además, “se comprobó que del pacto participaron militares en actividad”, como el caso del hoy ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien “encubrió una situación gravísima en el Tribunal de Honor”. “Ahora nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles militares y que no se desapareció gente”, sentenció Vázquez. Madres y Familiares de Desaparecidos respalda a Vázquez por destituir a generales El grupo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió una declaración a…LINK ORIGINAL: La Red 21

