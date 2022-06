Vuelven rumores sobre iPad de gran tamaño

Entornointeligente.com /

Según los informes, Apple va a utilizar el tamaño jumbo para el iPad Pro el próximo año. Según el analista de la cadena de suministro de pantallas Ross Young, se está preparando un iPad Pro con una pantalla de 14,1 pulgadas que probablemente llegará a las tiendas en 2023. Mark Gurman, de Bloomberg, también informa que «una versión más grande del iPad Pro» está programada para lanzarse el próximo año.

El año pasado, Gurman especuló con que Apple estaba experimentando con tamaños de pantalla de 14 y 16 pulgadas para su iPad Pro de gran tamaño. Además de aumentar la superficie de la pantalla de 12,9 a 14 pulgadas, Apple podría llevar su tecnología LED a su próxima tableta junto con la tecnología ProMotion para lograr una frecuencia de actualización rápida de 120 Hz.

Confirmado el 14; iPad Pro está siendo desarrollado con nuestras fuentes de la cadena de suministro. Tendrá MiniLEDs y ProMotion. No estoy seguro de la fecha, pero principios de 2023 puede ser más probable.

— Ross Young (@DSCCRoss) 9 de junio de 2022

Parece que Apple va directamente a por la propia losa gigante de Samsung, la Galaxy Tab S8 Ultra, que viene armada con una enorme pantalla de 14,6 pulgadas flanqueada por finos biseles. La premisa de Samsung de ofrecer una pantalla OLED de alta resolución suena atractiva, especialmente para tareas creativas. Pero se ve frenada por la experiencia subóptima de las tabletas Android, que le impide sustituir a un ordenador o convertirse en un potente dispositivo de compañía.

Un iPad de 14 pulgadas por fin tiene sentido

No es el caso de Apple y su sistema operativo iPadOS 16, que ahora parece estar preparado para una pantalla aún más grande. El mejor ejemplo es la nueva tecnología Stage Manager. Es exclusiva de los iPads equipados con el silicio de la serie M y lleva la experiencia de la multitarea en las tabletas de Apple al siguiente nivel.

Un iPad Pro con Apple Pencil

Gracias a Stage Manager, por fin puedes cambiar el tamaño de las ventanas y ajustarlas a tu gusto en la pantalla del iPad. La aplicación centrada en primer plano te permite centrarte sin tener que dar con el modo de pantalla completa. La ventana activa se encuentra en el centro de la pantalla, mientras que las aplicaciones de fondo están ordenadas en una vista previa vertical en el lateral. Toda esta configuración permite a los usuarios pasar rápidamente de una aplicación a otra con un solo toque, lo que hace que la multitarea en el iPad sea más intuitiva que nunca.

Otro truco interesante es la posibilidad de apilar varias ventanas de la misma aplicación en una vista superpuesta. Además, los usuarios pueden crear grupos de aplicaciones que pueden ejecutar una al lado de la otra, todo ello desde el dock de aplicaciones mediante un gesto de arrastrar y soltar. Todas estas funciones están hechas a medida para un dispositivo de pantalla grande, y un iPad Pro de 14 pulgadas ayudaría a que brillaran al máximo.

Un iPad utilizando Stage Manager en iPadOS 16.

La compatibilidad con monitores externos -con acceso completo a las apps que se extienden a la pantalla secundaria- endulza aún más el trato. Además, iPadOS 16 también permite configurar el iPad Pro más grande como pantalla secundaria de referencia para un Mac. Con los trucos de multitarea y compartición de Control Universal, no hay ninguna razón para que Apple no experimente con un iPad Pro de 14 pulgadas para entusiastas que no recorte gastos. Claro, todavía tendría un aspecto un poco ridículo, pero iPadOS está ahora en un lugar tal que un iPad ampliado no parece una locura total.

Los chips de la serie M ya ofrecen potencia de sobra para superar los flujos de trabajo más exigentes con facilidad, y la experiencia de Apple en materia de pantallas ya se ha puesto de manifiesto en la actual generación de iPad Pro. Con un software perfeccionado y un rico ecosistema de aplicaciones de nivel profesional que completan las últimas piezas del rompecabezas, un iPad Pro aún más grande tiene mucho sentido para el público adecuado.

ENLACE ORIGINAL: https://www.digitaltrends.com/mobile/apple-ipad-pro-14-inch-screen-rumors-make-sense/

LEA TAMBIÉN: https://www.entornointeligente.com/apple-present-actualizaciones-para-iphone-ipad-mac-y-productos-de-realidad-aumentada/

Entornointeligente.com