Vuelven a cobrar el parqueo y las faltas se sancionarán con Bs 200

Entornointeligente.com /

Con el despliegue de 150 boleteros en diferentes vías, ayer, la Unidad de Estacionamiento Municipal (SEM) y la Dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía retomaron el cobro del estacionamiento tarifado en el centro de la ciudad de Cochabamba. Estacionar en sitios restringidos, como aceras, garajes y áreas verdes, será sancionado con 200 bolivianos, mientras que los conductores que invadan el espacio establecido para un motorizado en las calles habilitadas para este servicio pagarán 35 bolivianos por la infracción, informó el director de Movilidad Urbana, Hever Rojas. Aclaró que las multas varían de acuerdo al impacto y daño que generan en la circulación del parque automotor. «Estamos con un total de 150 funcionarios, estas personas están capacitadas en el manejo del Decreto Municipal 307. No solo se van a dedicar a hacer el cobro, sino también van a proceder a guiar a los conductores a estacionar adecuadamente dentro de los espacios o cajetines que se han habilitado», dijo. Rojas aseveró que otra tarea del personal es controlar que los choferes no estacionen en el ingreso a garajes y paradas del transporte público. «Estamos desplazando supervisores para que puedan verificar el trabajo de las personas que cobran. Vamos a exigir permanentemente que exista un trato cordial, un buen servicio y con educación, eso es la que tiene que primar», remarcó. Respecto al costo del parqueo, el director de Movilidad Urbana detalló que el usuario debe pagar 1 boliviano por 30 minutos y en caso de que el tiempo de estacionamiento sea de 60 minutos, 2 bolivianos. «Estamos cobrando la tarifa establecida hace varios años, 1 boliviano por cada 30 minutos, fomentaremos que haya rotación porque no es ideal que un vehículo permanezca mucho tiempo detenido en un sitio», sostuvo. En un recorrido realizado por la calle General Achá y por El Prado, este medio constató que funcionarios con chalecos y sombreros de color naranja cobraban el estacionamiento tarifado sin inconvenientes. Sin embargo, algunos conductores pidieron que se mejore la señalización y el marcado del espacio para parquear. Otros choferes plantearon que sería ideal habilitar una línea gratuita u oficina de quejas en caso de que algún funcionario incurra en malos tratos u otras irregularidades, además de reforzar la socialización.

Socializan alcance con distritos y OTB Ante los cuestionamientos de vecinos de la avenida 6 de Agosto a la ampliación del parque tarifado, Movilidad Urbana de la Alcaldía. Hever Rojas, dijo que se socializa los beneficios en distritos y barrios.

«Varias OTB se han sumado a ser parte del ordenamiento. En esta primera fase se pretende educar a que los conductores estacionen de forma apropiada. Los vecinos van a ver los beneficios, por ejemplo, queremos evitar el parqueo en el lado izquierdo, estamos haciendo la socialización, todavía nos falta llegar a diferentes sectores, estamos coordinando este trabajo con la Fejuve», dijo.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com