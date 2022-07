Vuelve la feria francesa Le Marché: precios, cuándo y dónde se realizará

Entornointeligente.com /

En esta ocasión particular, los miembros de Lucullus invitan a descubrir todos los sabores de la gastronomía gala en un lugar singular que lo transportarán a un ambiente típicamente parisino para así disfrutar de los platos tradicionales franceses: raclette, boeuf bourguignon, tartiflette, soupe à l’oignon, quiches, croque-monsieur, macarons, croissants, pains au chocolat, éclairs, opéras, crème brûlée .

También habrá un espacio para productores de quesos , charcutería , panes tradicionales de masa madre , champiñones , trufa negra (melanosporum) y chocolates premium. Y, como novedades, una selección de tés con el blend «Le Marché» y el café de especialidad. Sin contar la decoración , productos de bienestar y equipamiento de cocina .

Se podrá participar de las clases de cocina y charlas dictadas por los chefs y profesionales a lo largo del fin de semana: Bruno Gillot presentará el tradicional Aligot, Sébastien Fouillade dictará una clases sobre las sopas y los veloutés, y Pierre Rimbaud enseñara técnicas de pastelería francesa vegana junto con Thermomix.

Y además ofrecerán charlas sobre los quesos de tradición francesa con Daniel Rigabert y sobre las trufas melanosporum, aquel hongo tan característico también producido en Argentina por Trufas del nuevo mundo.

Para los más pequeños de la familia, la feria contará con un sector especial donde Petit Gourmet ofrecerá un amplio surtido de juegos y Veolia presentará un taller de reciclaje, ambos días a las 15. También habrá demostración de alfarería y música en vivo .

Le Marché, feria de cocina francesa ¿Cuándo? 16 y 17 de Julio de 11 a 18.

¿Dónde? Plaza Francia – Frente al Museo de Bellas Artes , Avenida del Libertador 1400, CABA.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. Y cabe aclarar que se suspende por lluvia y se posterga a la semana siguiente.

Le Marché cuenta con el apoyo institucional de la Embajada de Francia , FeriasDeLaCiudad y BACapitalGastronómica .

