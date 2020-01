VUELVE EL REY – Don Omar colaborara con importantes artistas para su nuevo disco (+FOTO)

Entornointeligente.com /

Luego de una significativa ausencia en la música, el cantante puertorriqueño regresara a la música, esta vez con un álbum que contara con colaboraciones de artistas de diferentes nacionalidades. A través de su cuenta oficial en Instagram, Don Omar anunció el lanzamiento de su nuevo disco, el cual tendrá 50 canciones y por supuesto tendrá colaboraciones con importantes cantantes, en su mayoría exponentes del género urbano.

En el post el regguetenero hizo mención de quienes serían parte de este proyecto como Nicky Jam, Maluma, Farruko, Zion y Lennox, Karol G, Wisin y Yandel, J Balvin, Jowell y Randy, Sebastián Yatra, Tito El Bambino, J Álvarez, Cosculluela, Residente, Arcángel, Ivy Queen , entre otros.

En la misma publicación, el intérprete de “Taboo”, reveló que el primer concierto de este año sería en Medellín, Colombia, “BIENVENIDOS A LA NUEVA ERA cuál es la primera colaboración que te gustaría escuchar en 2020? Me voy de regreso a casa a dar por terminado el último año de una grandiosa década musical. Nos vemos pronto, próxima parada MEDELLÍN 2020”.

Misión cumplida: 50 canciones en 30 días de campamento #caribbeanjungle mucha música nueva en 2020. ¿Con quiénes? @jowellyrandy @zionylennox @maluma @jbalvin @karolg @sebastianyatra @titobambinoelpatron @akon @nickyjampr @amenazzy @chenchocorleone @darell @jalvarezoficial @myketowers @farruko @cosculluela @whitelionrecords @residente @wisinyyandel @arcangel @delaghettoreal @yosoyjking @maximela @ivyqueendiva @santarosalive y muchos más, agradecido del equipo de @sugarcream.music @ghost___el_phantom @elymanoficial @tivigunz @shadowblow @eldela40 @mpmeneltrack @dracodeville @bigchrissprod BIENVENIDOS A LA NUEVA ERA cuál es la primera colaboración que te gustaría escuchar en 2020? Me voy de regreso a casa a dar por terminado el último año de una grandiosa década musical. Gracias RD por tu gente, por su talento y por tu acostumbrada discreción para con mi equipo, familia y conmigo. Nos vemos pronto, próxima parada MEDELLÍN 2020 #freedom #kong

