Vuelve Apps UP, el concurso mundial de Huawei, con más de $1 millón en premios

Un desarrollador de aplicaciones móviles siempre tiene ideas de cómo hacer la vida más fácil, sin embargo, no siempre cuenta con los recursos, la motivación o el empuje para ejecutarlas y materializarlas en una aplicación.

Pensando en esto, Huawei, presenta por tercer año consecutivo, el concurso mundial para desarrolladores de aplicaciones móviles Apps UP. El concurso tiene como objetivo promover la creación de apps innovadoras y se enmarca dentro de la estrategia de Huawei para ofrecer una gama de herramientas, funcionalidades y experiencias transformadoras a desarrolladores de todo el mundo. De esta forma, la empresa, busca seguir demostrando su compromiso con la creación de una vida digital cada vez más inteligente para los usuarios.

«Poco a poco vemos como el número de desarrolladores talentosos del ecosistema Huawei Mobile Services (HMS) sigue creciendo. El trabajo que hacen es parte integral de nuestra vida diaria. A través de las apps que crean, nos facilitan nuestro andar por el mundo», señaló J ose Alejandro Vera, evangelizador de nuevas tecnologías para la región.

Las inscripciones están abiertas desde este momento, hasta el 9 de octubre. Bajo el lema de esta edición, «Together we innovate» , Apps Up repartirá premios de más de un millón de dólares en distintas categorías.

Dicho concurso, se llevará a cabo por separado para cinco regiones diferentes: Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África, y China.

Las diferentes categorías que se premiarán son: Mejor aplicación, premio a la mejor innovación con Huawei Mobile Services Core, mejor videojuego, mejor innovación en gaming, mejor aplicación de impacto social, innovación estudiantil, mejor cobertura en todos los escenarios y Tech women.

«Este concurso fue una excelente manera de obtener nuevos conocimientos y contar con excelentes consejeros que trabajan en Huawei como Ingenieros de Soporte Tecnológico para Desarrolladores (DTSE) de los cuales puedo mencionar, por parte de Huawei Panamá a José Vera y por parte de Huawei México a Daniel Mendoza y Adrián Gómez, excelentes maestros que me guiaron a lo largo del desarrollo en la parte de integración de los Servicios Móviles de Huawei (HMS)», mencionó Darío López, ganador de la categoría mejor videojuego del concurso Huawei Apps Up LATAM 2021 con el videojuego Mini-Games: Sketchbook.

¿Cómo registrarse? Para registrarse, los interesados solo deben seguir las siguientes instrucciones en Apps Up 2022:

1. Crea tu cuenta de Desarrollador Huawei y verificarla. No tiene costo y es fácil.

2. Con tu cuenta registrada y verificada, inscríbete en Apps Up 2022.

Y así de fácil puedes participar de este innovador concurso que premia tu creatividad.

¿Cómo participar en la competición? Durante el lanzamiento del concurso, entre el 24 de junio al 09 de octubre los participantes tendrán la oportunidad de crear y desarrollar las apps en base a cada categoría. La votación pública se realizará entre el 08 al 20 de noviembre, donde se anunciará al ganador. ​

Registro y envío: Planea, diseña y programa tus apps que integren los HMS y envía tu proyecto en el sitio web oficial del concurso: https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/detail/201655254914383487?ha_source=HW-edm&ha_sourceId=68000054

Inicia sesión en Developer Huawei: con un ID de HUAWEI válido (regístrese para obtener un ID de HUAWEI si no tiene uno) y haz clic en Registrarse. Si tiene la intención de ser un líder de equipo, haga clic en Nuevo equipo e ingrese la información relevante del equipo. Si tiene la intención de ser miembro del equipo, haga clic en Unirse al equipo e ingrese el nombre del equipo al que desea unirse.

Crea tus proyectos e integra los Huawei Mobile Services (HMS): Haz clic en Enviar proyecto en la página de detalles del concurso, ingresa el nombre de la aplicación, el ID y la descripción, y cargue el APK y el documento de presentación de la aplicación.

Preliminares: El panel de jueces revisará los trabajos presentados y seleccionará 25 trabajos de cada región para la revisión pública y las etapas finales.

Revisión pública: Los trabajos preseleccionados se exhibirán para la promoción global, tanto en el sitio web oficial del concurso como en AppGallery durante el mes de diciembre de 2022. Los puntajes de calificación pública de los proyectos se basarán en la cantidad de votos que reciban.

Finales regionales: Cada región tendrá su propia final en noviembre. El panel de jueces clasificará las 25 obras preseleccionadas de acuerdo con una fórmula de puntuación integral, en la que se suman el panel de jueces y las puntuaciones de clasificación pública.

A través del ecosistema HMS, Huawei seguirá impulsando a los desarrolladores y, en ese sentido, Apps UP es solo una de las numerosas plataformas disponibles para facilitar que los desarrolladores se unan al ecosistema HMS, enriqueciendo las opciones disponibles para los usuarios.

Esta experiencia me ayudó a obtener una certificación como embajador del Huawei Student Developers en Panamá para mostrar a mis compañeros universitarios las nuevas tecnologías de Huawei mediante diversas actividades», agregó López.

«No está de más mencionar que me parece una excelente oportunidad para los estudiantes universitarios que este año se haya creado una nueva categoría llamada Innovación Estudiantil, si eres estudiante universitario y puedes crear tu aplicación o videojuego no lo dudes y participa porque esta categoría es para ti. Además de esta categoría el Huawei Apps Up LATAM 2022 cuenta con otras 7 que te pueden resultar bastante interesantes, así que te invito a visitar la página del concurso para que obtengas más información», destaca finalmente.

