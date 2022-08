Vuelta: il Pico Vano è di Vine, il primato di Evenepol

Entornointeligente.com /

ROMA. – La 77/a Vuelta di Spagna di ciclismo cambia ancora padrone. Oggi il compito di indossare la maglia rossa di leader della corsa a tappe spagnola è toccato a Remco Evenepoel.

Il belga è stato protagonista di una bella azione sull’ultima salita, che portava ai 1.134 metri del Pico Jano, trascinandosi dietro il padrone di casa Enric Mas, senza però riuscire ad acciuffare l’australiano Jay Vine, che si è aggiudicato la 6/a tappa con il tempo di 4h38’00″.

La potente progressione, tuttavia, ha permesso a Evenepoel di scavare un solco abbastanza profondo fra sé e i big, primo fra tutti Roglic, e di diventare nuovo leader.

Lo sloveno «tricampeon» mdella Vuelta si è presentato sul traguardo in 5/a posizione, a 1’22 dal belga, a 1’37» dal vincitore di tappa, preceduto al 4/o posto da un altro spagnolo, Juan Ayuso. Gli altri big sono mrimasti incollati a Roglic, da Sivakov a Geoghegan Hart, da Hindley a Rodriguez a Simon Yates. Ha pagato pegno, invece, l’ecuadoriano Richard Carapaz, ora 19/o a quasi 3′. Primo degli italiani nella generale è il solito, generoso, indomito Domenico Pozzovivo, che accusa un distacco di 3’59» dalla vetta della corsa.

Il primo a innescare la battaglia oggi è stato Simon Yates, poi però è partito Evenepoel e il ritmo in cima alla corsa è cambiato: sotto una pioggia gelida, in mezzo a una fitta nebbia, il belga ha cominciato a guadagnare curva dopo curva, fino a cucirsi addosso la «camiseta roja», che vale un’ipoteca sul successo di Madrid, sebbene le tappe trascorse siano al momento solo 6.

Il belga, da quando cominciò a pedalare, venne accostato a Eddy Merckx; un’etichetta pesante, che non debe avergli giovato perché, da quando Evenepoel è tornato Evepoel e non piccolo o giovane Merckx, ha cominciato a vincere, ma anche a convincere. Domani la 7/a tappa, da Camargo a Cistierna, per un totale di 190 chilometri e il Puerto de San Glorio (1.603 metri) da scalare abbastanza lontano dall’arrivo.

