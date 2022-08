Entornointeligente.com /

La compañía Jetsmart lanzó ayer el inicio de sus operaciones en Paraguay con vuelos «ultrabaratos » que unirán Asunción y Buenos Aires , y los pasajes ya se encuentran a la venta. La presentación se desarrolló en conferencia de prensa, en el edificio Park Plaza .

Verónica Marambio , gerente comercial de Mercados Internaciones de la compañía para rutas internacionales, comentó que las conversaciones para implementar esta conexión se iniciaron en 2018 y que debido a la pandemia , se debió posponer. «En el marco de las reactivaciones que estamos haciendo, Paraguay es el primer país que abrimos. Así de importante era para nosotros», comentó, y aprovechó el apoyo de las autoridades.

Lea más: Vuelos «ultrabaratos» de Asunción a Buenos Aires ya se venden desde hoy

Señaló que al firma detectó que Paraguay necesita más y mejores alternativas, y en particular este vuelo con Buenos Aires se concreta ante los lazos que unen ambas ciudades. «Hay lazos familiares y empresariales, son razones que desembarcamos en Paraguay y en particular, la conexión que se realiza con el destino de Argentina «, comentó.

Indicó que en el primer año, se estima tener 40.000 pasajeros. «Es un número bonito, serán viajes confortables, a bajo costo», dijo.

Marambio observó que en el país aún es nueva la experiencia de «vuelos ultrabaratos » (del inglés, ultra low cost ), que las compras de pasajes se realizan netamente online y con determinadas características de vuelos.

Lea más: La aerolínea JetSMART operará desde noviembre la ruta Asunción-Buenos Aires

La web ya está disponible ( jetsmast.com ), con el calendario listo para seleccionar las fechas y adquirir los tickets aéreos, e incluso buscar los días que los vuelos son más baratos.

Los pasajes van desde US$ 112 por el tramo desde Buenos Aires a Asunción, y US$ 77 desde Asunción a Buenos Aires. El valor aumenta en caso de tener equipaje y comer en vuelo.

Estos precios no incluyen las diversas tasas que se pagan en el país de origen y de destino. Es decir, que se debe sumar la Tasa de Inmigración (US$ 10), la Tasa de Seguridad (US$ 8) y la Tasa Aeroportuaria (US$ 57), todas estas de Argentina. En Paraguay, se debe sumar la Tasa de Embarque que es de US$ 41,80. Son casi 117 dólares adicionales a la tarifa.

Planean más rutas Marambio destacó la ubicación geográfica estratégica del Paraguay para habilitar más conexiones aéreas con otros destinos del continente. «Tenemos muchas otras rutas pensadas para conectar a Paraguay», adelantó Marambio.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com