Vuelos se reactivan: Perú opera 95 rutas aéreas de 101 destinos prepandemia

El vicepresidente Regional de IATA para Las Américas, Peter Cerdá, explicó que previo a la pandemia, el país contaba con 51 destinos internacionales y 50 domésticos, y hoy cuenta con 47 internacionales y 48 nacionales. «Estos últimos años han sido sumamente difíciles. Aunque la pandemia no ha terminado, parece estar bajo control en América Latina y lo vemos en la recuperación del transporte aéreo. Globalmente, el volumen de pasajeros en junio creció cerca del 76.2%, en comparación al año anterior», dijo. «Perú no ha sido la excepción, creciendo cerca de 141.6% con relación a junio del 2021. Si bien el país se acerca a los niveles del 2019, alcanzando el 78%, hay países como Colombia y México que ya han superado cifras prepandemia», agregó. Peter Cerdá indicó que, antes de la pandemia, el sector aerocomercial generaba 366,000 empleos directos en Perú y hacía una contribución de 6,400 millones de dólares al producto bruto interno (PBI) nacional. «Si el transporte aéreo no está en el discurso de las autoridades, en la definición de las políticas públicas, en el interés de los medios de comunicación y en la conciencia de todos, difícilmente se podrá maximizar su aporte al desarrollo social y económico de todos los peruanos», afirmó. Durante el evento «Aviation Day Perú», el ejecutivo de IATA planteó algunas prioridades para que la industria aérea sea más competitiva: infraestructura adecuada para la demanda futura, reducción de costos y tasas para mejorar la conectividad y regulación acorde a las mejores prácticas globales. Resaltó la necesidad de contar con medidas de estímulo y apertura que faciliten e impulsen la aviación en el país y con ello el turismo, el comercio, la logística e inversión extranjera y los beneficios sociales y económicos asociados a estas actividades. Peter Cerdá enfatizó que el tema más urgente tiene que ver con «la infraestructura limitada y desfazada, respecto a países competidores, que tiene el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pues cuenta con una capacidad de solo 13 millones de pasajeros, considerando que, según datos del Mincetur, ya movía 25.4 millones de pasajeros en el 2019. «Este país no ha sacado provecho de la posición geográfica privilegiada de su capital, como hub orgánico, donde sólo pueden realizarse 37 operaciones por hora, un número bastante inferior si se compara con las 65 operaciones por hora que se realizan en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá (Colombia). El ejecutivo hizo un llamado al Lima Airport Partners, para avanzar lo antes posible y cumplir con sus compromisos en cuanto a la entrega de un nuevo terminal de pasajeros con capacidad para 37 millones de pasajeros al año, a más tardar en enero del 2025. Más en Andina: ?????? El titular del @MINCETUR , Roberto Sánchez, anunció hoy que el Perú ganó tres importantes reconocimientos en los World Travel Awards Sudamérica 2022, que demuestran la excelencia de nuestro país a nivel turístico, gastronómico y cultural. https://t.co/ds8HtCJsYg pic.twitter.com/nYgniqZvlH

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 1, 2022 (FIN) CNA Publicado: 1/9/2022

